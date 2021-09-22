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Командующий ЛНА Хафтар назначил врио главы ливийской армии
Командующий ЛНА Хафтар назначил врио главы ливийской армии - РИА Новости, 22.09.2021
Командующий ЛНА Хафтар назначил врио главы ливийской армии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поручил генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Назури исполнять обязанности главы ЛНА в течение трех РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:05
2021-09-22T20:05
в мире
ливия
триполи
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 22 сен – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поручил генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Назури исполнять обязанности главы ЛНА в течение трех месяцев, говорится в тексте указа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."Генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури назначается исполняющим обязанности командующего … на срок три месяца, начиная с 23.09.2021 до 24.12.2021", - приводится в тексте распоряжение Хафтара.На 24 декабря этого года в Ливии намечено проведение всеобщих выборов. Халифа Хафтар пока не заявлял о своем намерении выдвигать свою кандидатуру на высший пост в государстве.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20210921/votum-1751140576.html
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в мире, ливия, триполи, халифа хафтар
20:05 22.09.2021
 
Командующий ЛНА Хафтар назначил врио главы ливийской армии

Командующий ЛНА Хафтар поручил ан-Назури на три месяца исполнять обязанности главы армии

© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 22 сен – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поручил генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Назури исполнять обязанности главы ЛНА в течение трех месяцев, говорится в тексте указа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури назначается исполняющим обязанности командующего … на срок три месяца, начиная с 23.09.2021 до 24.12.2021", - приводится в тексте распоряжение Хафтара.
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Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству
На 24 декабря этого года в Ливии намечено проведение всеобщих выборов. Халифа Хафтар пока не заявлял о своем намерении выдвигать свою кандидатуру на высший пост в государстве.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
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