Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/popova-1751273571.html
Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе
Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе - РИА Новости, 22.09.2021
Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:29
2021-09-22T12:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах."Хочу сказать, что растут показатели по сезонным вирусным заболеваниям в 61 регионе на данный момент, это достаточно много", — сообщила Попова в беседе с НТВ.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России регистрируются случаи гриппа, вызванные вирусом А H3N2, что может повысить уровень заболеваемости в стране.
https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
12:29 22.09.2021
 
Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в 61 регионе России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах.
"Хочу сказать, что растут показатели по сезонным вирусным заболеваниям в 61 регионе на данный момент, это достаточно много", — сообщила Попова в беседе с НТВ.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 04:15
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России регистрируются случаи гриппа, вызванные вирусом А H3N2, что может повысить уровень заболеваемости в стране.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния