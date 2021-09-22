https://ria.ru/20210922/popova-1751273571.html

Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе - РИА Новости, 22.09.2021

Попова заявила о превышении порога по заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:29

2021-09-22T12:29

2021-09-22T12:29

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах."Хочу сказать, что растут показатели по сезонным вирусным заболеваниям в 61 регионе на данный момент, это достаточно много", — сообщила Попова в беседе с НТВ.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России регистрируются случаи гриппа, вызванные вирусом А H3N2, что может повысить уровень заболеваемости в стране.

https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

россия

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2021

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия