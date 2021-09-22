https://ria.ru/20210922/polskoe-vosstanie-1751285056.html

Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском

Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском - РИА Новости, 22.09.2021

Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском

28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 – 1864 гг.".

2021-09-22T13:20

2021-09-22T13:20

2021-09-22T13:20

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Задать вопросУчастники:- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;- руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;- научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ;- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.В марте 2021 г. лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила цветы к месту казни Константина Калиновского – одного из лидеров восстания 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. В Белоруссии Калиновский традиционно описывается как защитник крестьян, в 1863 году поднявший восстание против репрессивного царского режима. Однако все ли мы знаем об этом человеке?Книга, подготовленная на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши, меняет представление о революционере.В ходе мероприятия будут представлены впервые атрибутированные приказы Калиновского, а также база данных жертв повстанческого террора 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. Участники мероприятия также затронут вопросы актуальности подобных исторических работ в современных условиях.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы