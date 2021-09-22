Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 – 1864 гг.".
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Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;
- научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ;
- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.
Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;
- научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ;
- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.
В марте 2021 г. лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила цветы к месту казни Константина Калиновского – одного из лидеров восстания 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. В Белоруссии Калиновский традиционно описывается как защитник крестьян, в 1863 году поднявший восстание против репрессивного царского режима. Однако все ли мы знаем об этом человеке?
Книга, подготовленная на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши, меняет представление о революционере.
В ходе мероприятия будут представлены впервые атрибутированные приказы Калиновского, а также база данных жертв повстанческого террора 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. Участники мероприятия также затронут вопросы актуальности подобных исторических работ в современных условиях.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Книга, подготовленная на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши, меняет представление о революционере.
В ходе мероприятия будут представлены впервые атрибутированные приказы Калиновского, а также база данных жертв повстанческого террора 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. Участники мероприятия также затронут вопросы актуальности подобных исторических работ в современных условиях.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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