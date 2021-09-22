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Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском
Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском - РИА Новости, 22.09.2021
Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 – 1864 гг.".
2021-09-22T13:20
2021-09-22T13:20
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Задать вопросУчастники:- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;- руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;- научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ;- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.В марте 2021 г. лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила цветы к месту казни Константина Калиновского – одного из лидеров восстания 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. В Белоруссии Калиновский традиционно описывается как защитник крестьян, в 1863 году поднявший восстание против репрессивного царского режима. Однако все ли мы знаем об этом человеке?Книга, подготовленная на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши, меняет представление о революционере.В ходе мероприятия будут представлены впервые атрибутированные приказы Калиновского, а также база данных жертв повстанческого террора 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. Участники мероприятия также затронут вопросы актуальности подобных исторических работ в современных условиях.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:20 22.09.2021
 

Онлайн-презентация книги Александра Дюкова о Константине Калиновском

Читать ria.ru в
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 – 1864 гг.".
Задать вопрос

Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;
- научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей ДЗЕРМАНТ;
- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.
В марте 2021 г. лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила цветы к месту казни Константина Калиновского – одного из лидеров восстания 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. В Белоруссии Калиновский традиционно описывается как защитник крестьян, в 1863 году поднявший восстание против репрессивного царского режима. Однако все ли мы знаем об этом человеке?
Книга, подготовленная на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши, меняет представление о революционере.
В ходе мероприятия будут представлены впервые атрибутированные приказы Калиновского, а также база данных жертв повстанческого террора 1863 г. на территории Белоруссии и Литвы. Участники мероприятия также затронут вопросы актуальности подобных исторических работ в современных условиях.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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