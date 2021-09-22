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США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского
США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021
США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского
Украина получила от США подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:17
2021-09-22T22:17
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
верховная рада украины
евгений енин
давид арахамия
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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Украина получила от США подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира, заявил заместитель главы МВД страны Евгений Енин."Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления", - сказал Енин эфире телеканала "Украина 24", комментируя покушение на Шефира.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому, а сам помощник не был целью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/shefir-1751315174.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений енин, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира
22:17 22.09.2021
 
США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского

Глава МВД Украины Енин: США помогут расследовать покушение на советника президента Шефира

© Фото : МВД УкраиныМесто покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : МВД Украины
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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Украина получила от США подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира, заявил заместитель главы МВД страны Евгений Енин.
"Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления", - сказал Енин эфире телеканала "Украина 24", комментируя покушение на Шефира.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому, а сам помощник не был целью.
Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 15:42В мире
Помощник президента Украины Шефир впервые рассказал о покушении
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвгений ЕнинДавид АрахамияПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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