https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751383691.html

США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского

США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

США пообещали помочь с расследованием покушения на помощника Зеленского

Украина получила от США подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:17

2021-09-22T22:17

2021-09-22T22:17

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

евгений енин

давид арахамия

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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Украина получила от США подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира, заявил заместитель главы МВД страны Евгений Енин."Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления", - сказал Енин эфире телеканала "Украина 24", комментируя покушение на Шефира.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому, а сам помощник не был целью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/shefir-1751315174.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений енин, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира