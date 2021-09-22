15:36 22.09.2021 (обновлено: 16:39 22.09.2021)
После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме
Депутат Панина: покушение на Шефира станет поводом для закручивания гаек в Киеве
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира станет поводом для "для закручивания гаек" и расправы с инакомыслящими в этой стране.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, киевский официоз, судя по тем оценкам, которые сейчас звучат из лагеря Зеленского, пытается подать это происшествие, как "месть олигархов" или даже проявление "российского следа".
"Это значит, что эпизод с Шефиром станет еще одним поводом для закручивания гаек, для расправы с инакомыслящими, с оппозиционерами, для нагнетания антироссийской истерии", - констатировала она.
При этом, по словам Паниной, основным направлением деятельности Шефира были вопросы бизнеса, а не вопросы политики и идеологии.
"Шефир находился на острие процессов передела собственности и перехвата финансовых потоков, которые сейчас идут на Украине. Поэтому сам по себе факт обстрела его автомобиля – это, скорее, событие криминальной хроники, а не политической жизни", - отметила депутат.