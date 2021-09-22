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https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751314520.html
После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме
После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021
После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:36
2021-09-22T16:39
в мире
украина
елена панина
госдума рф
россия
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира станет поводом для "для закручивания гаек" и расправы с инакомыслящими в этой стране.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, киевский официоз, судя по тем оценкам, которые сейчас звучат из лагеря Зеленского, пытается подать это происшествие, как "месть олигархов" или даже проявление "российского следа"."Это значит, что эпизод с Шефиром станет еще одним поводом для закручивания гаек, для расправы с инакомыслящими, с оппозиционерами, для нагнетания антироссийской истерии", - констатировала она.При этом, по словам Паниной, основным направлением деятельности Шефира были вопросы бизнеса, а не вопросы политики и идеологии."Шефир находился на острие процессов передела собственности и перехвата финансовых потоков, которые сейчас идут на Украине. Поэтому сам по себе факт обстрела его автомобиля – это, скорее, событие криминальной хроники, а не политической жизни", - отметила депутат.
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в мире, украина, елена панина, госдума рф, россия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
15:36 22.09.2021 (обновлено: 16:39 22.09.2021)
 
После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме

Депутат Панина: покушение на Шефира станет поводом для закручивания гаек в Киеве

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира станет поводом для "для закручивания гаек" и расправы с инакомыслящими в этой стране.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, киевский официоз, судя по тем оценкам, которые сейчас звучат из лагеря Зеленского, пытается подать это происшествие, как "месть олигархов" или даже проявление "российского следа".
"Это значит, что эпизод с Шефиром станет еще одним поводом для закручивания гаек, для расправы с инакомыслящими, с оппозиционерами, для нагнетания антироссийской истерии", - констатировала она.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:33
В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на Шефира
При этом, по словам Паниной, основным направлением деятельности Шефира были вопросы бизнеса, а не вопросы политики и идеологии.
"Шефир находился на острие процессов передела собственности и перехвата финансовых потоков, которые сейчас идут на Украине. Поэтому сам по себе факт обстрела его автомобиля – это, скорее, событие криминальной хроники, а не политической жизни", - отметила депутат.
 
В миреУкраинаЕлена ПанинаГосдума РФРоссияПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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