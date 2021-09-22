https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751314520.html

После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме

После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021

После покушения на Шефира в Киеве закрутят гайки, предположили в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:36

2021-09-22T15:36

2021-09-22T16:39

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покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира станет поводом для "для закручивания гаек" и расправы с инакомыслящими в этой стране.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, киевский официоз, судя по тем оценкам, которые сейчас звучат из лагеря Зеленского, пытается подать это происшествие, как "месть олигархов" или даже проявление "российского следа"."Это значит, что эпизод с Шефиром станет еще одним поводом для закручивания гаек, для расправы с инакомыслящими, с оппозиционерами, для нагнетания антироссийской истерии", - констатировала она.При этом, по словам Паниной, основным направлением деятельности Шефира были вопросы бизнеса, а не вопросы политики и идеологии."Шефир находился на острие процессов передела собственности и перехвата финансовых потоков, которые сейчас идут на Украине. Поэтому сам по себе факт обстрела его автомобиля – это, скорее, событие криминальной хроники, а не политической жизни", - отметила депутат.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html

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в мире, украина, елена панина, госдума рф, россия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир