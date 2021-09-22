https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751312471.html

Глава офиса Зеленского назвал покушение на Шефира вызовом

Глава офиса Зеленского назвал покушение на Шефира вызовом - РИА Новости, 22.09.2021

Глава офиса Зеленского назвал покушение на Шефира вызовом

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - это вызов главе государства, мы его принимаем, заявил в среду глава офиса президента Андрей Ермак. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:29

2021-09-22T15:29

2021-09-22T16:39

в мире

украина

киев

андрей ермак

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - это вызов главе государства, мы его принимаем, заявил в среду глава офиса президента Андрей Ермак."Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит, и нам всем. Мы этот вызов принимаем и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают", - написал Ермак на своей странице в Facebook.По его словам, полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. "Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - считает глава офиса.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html

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