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Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение
Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение - РИА Новости, 22.09.2021
Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение
Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:25
2021-09-22T15:45
в мире
украина
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
киев
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с якобы конфликтами внутри команды Владимира Зеленского."Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец - поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул ее - забрали водителя. Думаю, что его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вёл", - сказал Шефир на брифинге в МВД, трансляция велась в прямом эфире. Трансляция велась в эфире телеканала "Украина 24"."Покушение было совершено с целью запугивания высшего эталона власти, но надо понимать, что президент Владимир Александрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает", - подчеркнул советник президента.Он подчеркнул, что никаких конфликтов в команде Зеленского не было, и назвал заявления о том, что именно они могли стать причиной покушения, фейками."Цель — президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", — добавил он.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
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в мире, украина, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир, киев
14:25 22.09.2021 (обновлено: 15:45 22.09.2021)
 
Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение

Советник Зеленского Шефир: целью покушения был подрыв морального состояния президента

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с якобы конфликтами внутри команды Владимира Зеленского.
"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец - поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул ее - забрали водителя. Думаю, что его жизни ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вёл", - сказал Шефир на брифинге в МВД, трансляция велась в прямом эфире. Трансляция велась в эфире телеканала "Украина 24".
"Покушение было совершено с целью запугивания высшего эталона власти, но надо понимать, что президент Владимир Александрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает", - подчеркнул советник президента.
Он подчеркнул, что никаких конфликтов в команде Зеленского не было, и назвал заявления о том, что именно они могли стать причиной покушения, фейками.
"Цель — президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", — добавил он.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреУкраинаПокушение на советника президента Украины ШефираСергей ШефирКиев
 
 
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