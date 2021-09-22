https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751296671.html
Офис Зеленского назвал покушение на Шефира реакцией на изменение системы
Офис Зеленского назвал покушение на Шефира реакцией на изменение системы - РИА Новости, 22.09.2021
Офис Зеленского назвал покушение на Шефира реакцией на изменение системы
Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено не из личных мотивов, является реакцией на попытку сломать систему, считает... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:14
2021-09-22T14:14
2021-09-22T14:32
в мире
украина
киев
владимир зеленский
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751287497_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c449b97ec32492336d9b6941e5c4e19c.jpg
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено не из личных мотивов, является реакцией на попытку сломать систему, считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Я считаю, что это покушение на Сергея Шефира не из личных мотивов, это покушение на попытку президента сломать систему. Там может быть мотивов много, есть целые платы: контрабандисты, уголовные анклавы… или олигархические структуры, которые имеют свои службы безопасности, и могут быть также политические группы, которые имеют отношение к соседней стране", - сказал Подоляк на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом"."Шефир был избран потому, что он является ключевым членом команды и близким другом президента. Понятно, что покушение именно на Шефира должно было показать серьёзность намерений той или другой группы, которая хотела создать впечатление негативного влияния на всю команду, целью было предупредить и запугать команду. Мотивы абсолютно очевидны", - добавил Подоляк.Он также опроверг информацию о том, что якобы Шефир в последнее время отдалился от президента и считает подобную информацию "вбросом российской пропаганды".Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751287497_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_02d6e30de5e2aabfe44b750eb8db6112.jpg
Кадры с места покушения на первого помощника президента Зеленского
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
2021-09-22T14:14
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
14:14 22.09.2021 (обновлено: 14:32 22.09.2021)
Офис Зеленского назвал покушение на Шефира реакцией на изменение системы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: покушение на Шефира — реакция на слом системы
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено не из личных мотивов, является реакцией на попытку сломать систему, считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Я считаю, что это покушение на Сергея Шефира не из личных мотивов, это покушение на попытку президента сломать систему. Там может быть мотивов много, есть целые платы: контрабандисты, уголовные анклавы… или олигархические структуры, которые имеют свои службы безопасности, и могут быть также политические группы, которые имеют отношение к соседней стране", - сказал Подоляк на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом".
"Шефир был избран потому, что он является ключевым членом команды и близким другом президента. Понятно, что покушение именно на Шефира должно было показать серьёзность намерений той или другой группы, которая хотела создать впечатление негативного влияния на всю команду, целью было предупредить и запугать команду. Мотивы абсолютно очевидны", - добавил Подоляк.
Он также опроверг информацию о том, что якобы Шефир в последнее время отдалился от президента и считает подобную информацию "вбросом российской пропаганды".
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом
, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.