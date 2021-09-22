https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287912.html

Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на его советника

Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на его советника - РИА Новости, 22.09.2021

Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на его советника

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но пообещал, что ответ будет сильным. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:36

2021-09-22T13:36

2021-09-22T13:57

покушение на советника президента украины шефира

в мире

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владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но пообещал, что ответ будет сильным."Был расстрелян автомобиль моего первого помощника, что важнее, моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей живой, водитель, к сожалению, ранен… Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит (покушением – ред.), скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость, а вот ответ будет сильным", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он также заявил, что покушение на его советника не влияет на прочность его команды, курс на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом и финансовыми группами будет продолжен.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751279371.html

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покушение на советника президента украины шефира, в мире, украина, киев, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, сергей шефир