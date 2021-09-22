https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html
В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на Шефира
В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021
В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на Шефира
Версия о "русском следе" в покушении на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира не имеет ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:33
2021-09-22T13:33
2021-09-22T16:11
в мире
украина
киев
дмитрий песков
верховная рада украины
давид арахамия
россия
покушение на советника президента украины шефира
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Версия о "русском следе" в покушении на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира не имеет ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал ее в числе основных наряду с местью контрабандистов, криминалитета и олигархов."К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков <…> не в состоянии исключить российского следа", — сказал представитель Кремля журналистам.По его словам, подобные заявления говорят об излишне экзальтированном эмоциональном состоянии их авторов.Покушение на ШефираСегодня автомобиль советника Владимира Зеленского обстреляли из автомата недалеко от села Лесники под Киевом. В машину попало более десяти пуль, три из них — в водителя, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.Сам Шефир не пострадал. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ.Арахамия назвал случившееся сигналом для главы государства. По его мнению, организаторы не задавались целью убивать помощника Зеленского.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, верховная рада украины, давид арахамия, россия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
13:33 22.09.2021 (обновлено: 16:11 22.09.2021)
В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на Шефира
Песков: что бы ни случилось, никто на Украине не может исключить "российский след"