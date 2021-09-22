https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751271538.html

Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского

Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского

Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что нападавшие пытались запугать первого... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:18

2021-09-22T12:18

2021-09-22T12:55

в мире

украина

киев

служба безопасности украины

василий вовк (сбу)

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что нападавшие пытались запугать первого помощника президента Украины Сергея Шефира.Ранее МВД Украины сообщило, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель."Я бы на другом акцентировал внимание. Три пули попали в водителя, а господин Шефир остался невредим. Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины", - заявил Вовк в эфире телеканала "Украина 24" в среду.По его словам, расследование этого дела станет большим вызовом для правоохранительной системы."Это покушение - большой вызов правоохранительной системе, большой вызов президенту и всей Украине, потому что все причастные к политическим раскладам знают, что первый помощник президента – это очень близкое лицо, к которому прислушивается президент", - добавил он.

https://ria.ru/20210913/rada-1749926120.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, василий вовк (сбу), покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир