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Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского
Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021
Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского
Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что нападавшие пытались запугать первого... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:18
2021-09-22T12:55
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
василий вовк (сбу)
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что нападавшие пытались запугать первого помощника президента Украины Сергея Шефира.Ранее МВД Украины сообщило, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель."Я бы на другом акцентировал внимание. Три пули попали в водителя, а господин Шефир остался невредим. Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины", - заявил Вовк в эфире телеканала "Украина 24" в среду.По его словам, расследование этого дела станет большим вызовом для правоохранительной системы."Это покушение - большой вызов правоохранительной системе, большой вызов президенту и всей Украине, потому что все причастные к политическим раскладам знают, что первый помощник президента – это очень близкое лицо, к которому прислушивается президент", - добавил он.
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, василий вовк (сбу), покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
12:18 22.09.2021 (обновлено: 12:55 22.09.2021)
 
Генерал СБУ высказал версию причины покушения на советника Зеленского

Генерал СБУ Вовк: обстрелявшие машину Шефира могли преследовать цель его запугать

© Фото : Нацполиция УкраиныМесто покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Нацполиция Украины
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что нападавшие пытались запугать первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Ранее МВД Украины сообщило, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель.
"Я бы на другом акцентировал внимание. Три пули попали в водителя, а господин Шефир остался невредим. Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины", - заявил Вовк в эфире телеканала "Украина 24" в среду.
По его словам, расследование этого дела станет большим вызовом для правоохранительной системы.
"Это покушение - большой вызов правоохранительной системе, большой вызов президенту и всей Украине, потому что все причастные к политическим раскладам знают, что первый помощник президента – это очень близкое лицо, к которому прислушивается президент", - добавил он.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 21:39
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В миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныВасилий Вовк (СБУ)Покушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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