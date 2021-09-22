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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 22.09.2021
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Погода в Москве на следующей неделе постепенно вернется в рамки календаря: без осадков, днем до плюс 14, ночью местами возможны заморозки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:21
2021-09-22T12:21
2021-09-22T12:30
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Погода в Москве на следующей неделе постепенно вернется в рамки календаря: без осадков, днем до плюс 14, ночью местами возможны заморозки, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В начале следующей недели погода будет улучшаться, уже преимущественно без осадков. Ночи станут прохладнее - плюс 2-7, а местами возможны понижения до слабо отрицательных значений. Днем - плюс 9-14 градусов", - сказала Позднякова.По словам синоптика, погода постепенно вернется в рамки календаря.
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общество, москва, погода, россия
12:21 22.09.2021 (обновлено: 12:30 22.09.2021)
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Позднякова: погода в Москве на следующей неделе постепенно вернется в рамки календаря