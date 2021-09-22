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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:20
2021-09-22T08:20
общество
московская область (подмосковье)
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным "полчищами" дождевых туч и холодным воздухом. В Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 7-9 градуса, в Подмосковье плюс 5-10", — сообщила Волосюк.По ее словам, температурный фон в столице соответствует климатической норме октября. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк
08:20 22.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Небольшой дождь и до девяти градусов тепла ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным "полчищами" дождевых туч и холодным воздухом. В Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 7-9 градуса, в Подмосковье плюс 5-10", — сообщила Волосюк.
По ее словам, температурный фон в столице соответствует климатической норме октября. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:51
Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕлена Волосюк
 
 
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