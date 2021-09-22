https://ria.ru/20210922/pogoda-1751234430.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:20

2021-09-22T08:20

2021-09-22T08:20

общество

московская область (подмосковье)

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным "полчищами" дождевых туч и холодным воздухом. В Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 7-9 градуса, в Подмосковье плюс 5-10", — сообщила Волосюк.По ее словам, температурный фон в столице соответствует климатической норме октября. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210920/vilfand-1751033166.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк