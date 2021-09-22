https://ria.ru/20210922/pistolet-1751228926.html
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы - РИА Новости, 22.09.2021
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:16
2021-09-22T05:16
2021-09-22T05:16
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.Ранее министерство образования и науки Якутии сообщало, что во вторник выпускник коррекционной школы пришел на площадку школы №13 города Якутска со страйкбольным пистолетом. Как отметили в минобрнауки, меры безопасности после данного инцидента усилены во всех образовательных учреждениях.По данным МВД Якутии, после сообщений в соцсети в школу незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего юношу.Предварительно установлено, что он увидел во дворе школы запускающих петарды детей. Далее между юношей и школьниками возникла словесная перепалка, в результате которой он достал страйкбольный пистолет, из-за чего дети убежали."В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия)
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
МВД: обращений в полицию Якутска о юноше со страйкбольным пистолетом у школы не поступало
ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.
Ранее министерство образования и науки Якутии сообщало, что во вторник выпускник коррекционной школы пришел на площадку школы №13 города Якутска
со страйкбольным пистолетом. Как отметили в минобрнауки, меры безопасности после данного инцидента усилены во всех образовательных учреждениях.
По данным МВД Якутии, после сообщений в соцсети в школу незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего юношу.
Предварительно установлено, что он увидел во дворе школы запускающих петарды детей. Далее между юношей и школьниками возникла словесная перепалка, в результате которой он достал страйкбольный пистолет, из-за чего дети убежали.
"В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила", - добавили в пресс-службе.