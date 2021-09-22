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В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы - РИА Новости, 22.09.2021
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:16
2021-09-22T05:16
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.Ранее министерство образования и науки Якутии сообщало, что во вторник выпускник коррекционной школы пришел на площадку школы №13 города Якутска со страйкбольным пистолетом. Как отметили в минобрнауки, меры безопасности после данного инцидента усилены во всех образовательных учреждениях.По данным МВД Якутии, после сообщений в соцсети в школу незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего юношу.Предварительно установлено, что он увидел во дворе школы запускающих петарды детей. Далее между юношей и школьниками возникла словесная перепалка, в результате которой он достал страйкбольный пистолет, из-за чего дети убежали."В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, якутск, республика саха (якутия)
05:16 22.09.2021
 
В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы

МВД: обращений в полицию Якутска о юноше со страйкбольным пистолетом у школы не поступало

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.
Ранее министерство образования и науки Якутии сообщало, что во вторник выпускник коррекционной школы пришел на площадку школы №13 города Якутска со страйкбольным пистолетом. Как отметили в минобрнауки, меры безопасности после данного инцидента усилены во всех образовательных учреждениях.
По данным МВД Якутии, после сообщений в соцсети в школу незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего юношу.
Предварительно установлено, что он увидел во дворе школы запускающих петарды детей. Далее между юношей и школьниками возникла словесная перепалка, в результате которой он достал страйкбольный пистолет, из-за чего дети убежали.
"В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила", - добавили в пресс-службе.
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