https://ria.ru/20210922/pistolet-1751228926.html

В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы

В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы - РИА Новости, 22.09.2021

В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы

Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:16

2021-09-22T05:16

2021-09-22T05:16

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Родители детей и представители школы, куда явился юноша со страйкбольным пистолетом, не обращались в полицию, проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.Ранее министерство образования и науки Якутии сообщало, что во вторник выпускник коррекционной школы пришел на площадку школы №13 города Якутска со страйкбольным пистолетом. Как отметили в минобрнауки, меры безопасности после данного инцидента усилены во всех образовательных учреждениях.По данным МВД Якутии, после сообщений в соцсети в школу незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего юношу.Предварительно установлено, что он увидел во дворе школы запускающих петарды детей. Далее между юношей и школьниками возникла словесная перепалка, в результате которой он достал страйкбольный пистолет, из-за чего дети убежали."В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, республика саха (якутия)