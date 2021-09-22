https://ria.ru/20210922/perm-1751239123.html
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз - РИА Новости, 22.09.2021
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз
В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:24
2021-09-22T09:24
2021-09-22T10:54
пермь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также госпитализирован."Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненно.
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Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.
Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-22T09:24
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пермь
09:24 22.09.2021 (обновлено: 10:54 22.09.2021)
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз
Еще один человек пострадал при стрельбе в пермском университете
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также госпитализирован.
"Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу
в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненно.