https://ria.ru/20210922/perm-1751239123.html

Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз

Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз - РИА Новости, 22.09.2021

Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз

В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:24

2021-09-22T09:24

2021-09-22T10:54

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также госпитализирован."Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненно.

https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html

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Студент открыл огонь в пермском университете 18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 2021-09-22T09:24 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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