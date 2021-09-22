Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/perm-1751239123.html
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз - РИА Новости, 22.09.2021
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз
В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:24
2021-09-22T10:54
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750918883_0:281:625:632_1920x0_80_0_0_d43142ed461d14abafd1a758926ce49f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также госпитализирован."Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненно.
https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-22T09:24
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750918883_0:222:625:690_1920x0_80_0_0_c2599949146b51749e804d13cc325f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь
09:24 22.09.2021 (обновлено: 10:54 22.09.2021)
 
Минздрав сообщил об еще одном пострадавшем при нападении на пермский вуз

Еще один человек пострадал при стрельбе в пермском университете

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкМашины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В региональном Минздраве сообщили об еще одном пострадавшем при стрельбе в пермском вузе. Таким образом всего ранения получили 42 человека, сам нападавший также госпитализирован.
"Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Он находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненно.
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 20:44
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
 
Пермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния