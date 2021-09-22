13:27 22.09.2021 (обновлено: 13:32 22.09.2021)
В Судане задержали всех участников госпереворота
Замглавы МИД Судана Шариф: все участники попытки госпереворота задержаны
© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
© AP Photo / Hussein Malla
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.
"Примерно пару дней назад произошла попытка переворота, которую совершил ряд офицеров, связанных с прежним режимом. Эта попытка была отвергнута всеми слоями суданского народа. Все участники переворота были арестованы, задержаны. Его развязка отразила солидарность суданского народа с правительством нашей страны. Те люди, которые участвовали в перевороте, будут переданы суду", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Во вторник власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате переворота на фоне массовых народных протестов. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Действующий премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
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