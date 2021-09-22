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В Судане задержали всех участников госпереворота
В Судане задержали всех участников госпереворота - РИА Новости, 22.09.2021
В Судане задержали всех участников госпереворота
Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:27
2021-09-22T13:32
в мире
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.Во вторник власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате переворота на фоне массовых народных протестов. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Действующий премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
13:27 22.09.2021 (обновлено: 13:32 22.09.2021)
 
В Судане задержали всех участников госпереворота

Замглавы МИД Судана Шариф: все участники попытки госпереворота задержаны

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.
"Примерно пару дней назад произошла попытка переворота, которую совершил ряд офицеров, связанных с прежним режимом. Эта попытка была отвергнута всеми слоями суданского народа. Все участники переворота были арестованы, задержаны. Его развязка отразила солидарность суданского народа с правительством нашей страны. Те люди, которые участвовали в перевороте, будут переданы суду", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Во вторник власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате переворота на фоне массовых народных протестов. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Действующий премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
Суданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 11:34
СМИ узнали, кто организовал попытку переворота в Судане
 
В миреСуданОмар аль-БаширАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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