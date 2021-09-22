https://ria.ru/20210922/perevorot-1751285896.html

В Судане задержали всех участников госпереворота

В Судане задержали всех участников госпереворота - РИА Новости, 22.09.2021

В Судане задержали всех участников госпереворота

Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:27

2021-09-22T13:27

2021-09-22T13:32

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все участники попытки переворота в Судане задержаны, они предстанут перед судом, заявил замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.Во вторник власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате переворота на фоне массовых народных протестов. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Действующий премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.

https://ria.ru/20210921/sudan-1751101527.html

судан

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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок