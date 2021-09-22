01:00 22.09.2021 (обновлено: 01:09 22.09.2021)
Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет
Над Нью-Йорком подняли истребитель для перехвата частного самолета
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США во вторник днем поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, сообщает Командование северо-американских сил военно-воздушной обороны
"Истребитель F-16 перехватил небольшой одномоторный самолет авиации общего назначения, который нарушил зону временного ограничения полетов возле города Нью-Йорк", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Самолет сопроводили из закрытой зоны без происшествий, говорится в сообщении.
Командование указывает, что нарушения в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой.
В Нью-Йорке на неделе проходит Генассамблея ООН.
24 сентября 2013, 03:50Истребители ВВС США перехватили три самолета в небе над Нью-ЙоркомИстребители военно-воздушных сил США перехватили на подлете к воздушному пространству над Нью-Йорком три легкомоторных самолета. По предварительной информации, ни один из эпизодов не имел террористического или иного враждебного умысла.