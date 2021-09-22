Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет

Истребители ВВС США перехватили три самолета в небе над Нью-Йорком Истребители военно-воздушных сил США перехватили на подлете к воздушному пространству над Нью-Йорком три легкомоторных самолета. По предварительной информации, ни один из эпизодов не имел террористического или иного враждебного умысла.