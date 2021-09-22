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Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет
Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет - РИА Новости, 22.09.2021
Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет
Военно-воздушные силы США во вторник днем поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:00
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США во вторник днем поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, сообщает Командование северо-американских сил военно-воздушной обороныСамолет сопроводили из закрытой зоны без происшествий, говорится в сообщении.Командование указывает, что нарушения в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой.В Нью-Йорке на неделе проходит Генассамблея ООН.
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в мире, сша, нью-йорк (город)
01:00 22.09.2021 (обновлено: 01:09 22.09.2021)
 
Над Нью-Йорком истребитель перехватил самолет

Над Нью-Йорком подняли истребитель для перехвата частного самолета

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США во вторник днем поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, сообщает Командование северо-американских сил военно-воздушной обороны

"Истребитель F-16 перехватил небольшой одномоторный самолет авиации общего назначения, который нарушил зону временного ограничения полетов возле города Нью-Йорк", - говорится в сообщении командования в Twitter.

Самолет сопроводили из закрытой зоны без происшествий, говорится в сообщении.
Командование указывает, что нарушения в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой.
В Нью-Йорке на неделе проходит Генассамблея ООН.
Меры безопасности в Нью-Йорке по случаю заседания Генеральной ассамблеи ООН и визита президента США. Фото с места событий - РИА Новости, 1920, 24.09.2013
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Истребители ВВС США перехватили три самолета в небе над Нью-ЙоркомИстребители военно-воздушных сил США перехватили на подлете к воздушному пространству над Нью-Йорком три легкомоторных самолета. По предварительной информации, ни один из эпизодов не имел террористического или иного враждебного умысла.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
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