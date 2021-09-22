https://ria.ru/20210922/peregovory-1751365191.html

Байден провел переговоры с Макроном

Байден провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 22.09.2021

Байден провел переговоры с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:21

2021-09-22T19:21

2021-09-22T19:42

в мире

сша

франция

европа

джо байден

нато

администрация президента сша

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121734_243:0:2828:1454_1920x0_80_0_0_27a66490808066888c24cec47fce704c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом."Лидеры двух стран решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий, которые гарантируют доверие и предложат конкретные меры для достижения общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь взаимопонимания и сохранить динамику в этом процессе", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду.Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, сообщает Белый дом."Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.

https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html

https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html

сша

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, франция, европа, джо байден, нато, администрация президента сша, эммануэль макрон