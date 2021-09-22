Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/peregovory-1751365191.html
Байден провел переговоры с Макроном
Байден провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 22.09.2021
Байден провел переговоры с Макроном
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:21
2021-09-22T19:42
в мире
сша
франция
европа
джо байден
нато
администрация президента сша
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121734_243:0:2828:1454_1920x0_80_0_0_27a66490808066888c24cec47fce704c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом."Лидеры двух стран решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий, которые гарантируют доверие и предложат конкретные меры для достижения общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь взаимопонимания и сохранить динамику в этом процессе", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду.Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, сообщает Белый дом."Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.
https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html
https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html
сша
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121734_403:0:2670:1700_1920x0_80_0_0_f93c17fc6b358a994e03645a4fa5439a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, франция, европа, джо байден, нато, администрация президента сша, эммануэль макрон
19:21 22.09.2021 (обновлено: 19:42 22.09.2021)
 
Байден провел переговоры с Макроном

Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом.
"Лидеры двух стран решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий, которые гарантируют доверие и предложат конкретные меры для достижения общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь взаимопонимания и сохранить динамику в этом процессе", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 19:28
В Белом доме рассказали, когда в США вернется отозванный посол Франции
Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, сообщает Белый дом.
"Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.
В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 09:00
В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США
 
В миреСШАФранцияЕвропаДжо БайденНАТОАдминистрация президента СШАЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния