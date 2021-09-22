https://ria.ru/20210922/peregovory-1751365191.html
Байден провел переговоры с Макроном
Байден провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 22.09.2021
Байден провел переговоры с Макроном
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:21
2021-09-22T19:21
2021-09-22T19:42
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администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, сообщил Белый дом."Лидеры двух стран решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий, которые гарантируют доверие и предложат конкретные меры для достижения общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь взаимопонимания и сохранить динамику в этом процессе", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в среду.Как сообщает Белый дом, лидеры согласились, что улучшить ситуацию могли бы открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям, сообщает Белый дом."Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского Союза для Индо-Тихоокеанского региона. Соединенные Штаты также признают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО", - говорится в сообщении.В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, сообщает Белый дом.
https://ria.ru/20210922/posol-1751366530.html
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в мире, сша, франция, европа, джо байден, нато, администрация президента сша, эммануэль макрон
19:21 22.09.2021 (обновлено: 19:42 22.09.2021)
Байден провел переговоры с Макроном
Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября