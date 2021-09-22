https://ria.ru/20210922/osadki-1751470257.html

КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня

КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня - РИА Новости, 23.09.2021

КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня

До 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за трое суток, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T13:11

2021-09-22T13:11

2021-09-23T15:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

цао

ювао (москва)

жкх

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. До 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за трое суток, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."До 61% месячной нормы осадков выпало в столице за трое суток. В период с 21.00 19 сентября по 09.00 22 сентября в отдельных районах столицы выпало до 39,4 миллиметра осадков – это почти 61% от месячной нормы",- говорится в сообщении.Отмечается, что округа-рекордсмены по среднему количеству осадков – ТиНАО, ЮАО, ЮВАО. Наименее дождливо было в ЦАО и СЗАО.Отмечается, что непогода сопровождалась сильным ветром – в отдельные часы с порывами до 18 метров в секунду."Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Все деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html

москва

цао

ювао (москва)

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москва, цао, ювао (москва), жкх