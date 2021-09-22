Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210922/osadki-1751470257.html
КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня
КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня - РИА Новости, 23.09.2021
КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня
До 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за трое суток, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T13:11
2021-09-23T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
цао
ювао (москва)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585888628_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3e579e07a3a79f530b3bc55c17f976e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. До 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за трое суток, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."До 61% месячной нормы осадков выпало в столице за трое суток. В период с 21.00 19 сентября по 09.00 22 сентября в отдельных районах столицы выпало до 39,4 миллиметра осадков – это почти 61% от месячной нормы",- говорится в сообщении.Отмечается, что округа-рекордсмены по среднему количеству осадков – ТиНАО, ЮАО, ЮВАО. Наименее дождливо было в ЦАО и СЗАО.Отмечается, что непогода сопровождалась сильным ветром – в отдельные часы с порывами до 18 метров в секунду."Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Все деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html
москва
цао
ювао (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585888628_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e835a33ecc99a04213be95d798fb3523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, цао, ювао (москва), жкх
13:11 22.09.2021 (обновлено: 15:12 23.09.2021)
 

КГХ Москвы: до 61% месячной нормы осадков выпало в столице за три дня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКапли на листьях дерева
Капли на листьях дерева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. До 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за трое суток, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"До 61% месячной нормы осадков выпало в столице за трое суток. В период с 21.00 19 сентября по 09.00 22 сентября в отдельных районах столицы выпало до 39,4 миллиметра осадков – это почти 61% от месячной нормы",- говорится в сообщении.
Отмечается, что округа-рекордсмены по среднему количеству осадков – ТиНАО, ЮАО, ЮВАО. Наименее дождливо было в ЦАО и СЗАО.
"Городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков. Все системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме. Сбоев в движении общественного транспорта не допущено",- говорится в сообщении.
Отмечается, что непогода сопровождалась сильным ветром – в отдельные часы с порывами до 18 метров в секунду.
"Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Все деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами",- говорится в сообщении.
Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 03:51
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАОЮВАО (Москва)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Стало известно о состоянии еще двух пропавших на Эльбрусе альпинистов
00:51В России стартуют продажи новых iPhone 13
00:47США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний
00:44Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября
00:33СМИ: экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
00:24В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации
00:14Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
00:06В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
23:59Венгрия заключит с Газпромом контракт на 15 лет
23:56Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля
23:53В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира
23:52Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V"
23:44Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером
23:37В Теннеси при стрельбе в супермаркете погиб человек
23:25Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
23:23Посол России в Канаде прокомментировал смерть Оберлендера
23:17Минтруд разъяснил порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной
23:13Источник сообщил о трех погибших альпинистах на Эльбрусе
23:10В США задержали зампреда правления "Новатэка"
22:55Глава МИД Сирии заявил о прекрасной встрече с Лавровым
Лента новостейМолния