https://ria.ru/20210922/obvinenie-1751339900.html

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей - РИА Новости, 22.09.2021

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:21

2021-09-22T17:21

2021-09-22T17:30

москва

дтп с тремя детьми в солнцево

происшествия

россия

валерия башкирова

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей, уточняет ведомство.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Суд отправил Башкирову под стражу.

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, россия, валерия башкирова