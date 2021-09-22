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Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей
Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей - РИА Новости, 22.09.2021
Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:21
2021-09-22T17:30
москва
дтп с тремя детьми в солнцево
происшествия
россия
валерия башкирова
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей, уточняет ведомство.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Суд отправил Башкирову под стражу.
https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html
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москва, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, россия, валерия башкирова
17:21 22.09.2021 (обновлено: 17:30 22.09.2021)
 
Прокуратура Москвы утвердила обвинение против девушки, сбившей троих детей

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против Башкировой, сбившей детей на переходе

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей, уточняет ведомство.
Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Суд отправил Башкирову под стражу.
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