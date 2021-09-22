https://ria.ru/20210922/nefterazliv-1751231211.html

Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми

Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми - РИА Новости, 22.09.2021

Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми

Ущерб почве из-за разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:05

2021-09-22T07:05

2021-09-22T11:12

происшествия

печоры

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

лукойл

светлана радионова

республика коми

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ущерб почве из-за разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Авария в Коми произошла 11 мая: из-за разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза" в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость, на 80 процентов состоявшая из воды. Были загрязнены и река, и почва, объем утечки составил порядка 100 тонн. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.Ранее в Росприроднадзоре оценили ущерб самой реке Колва — примерно 374,2 миллиона рублей. "Лукойл" уже выплатил эту сумму.

https://ria.ru/20200707/1574011514.html

печоры

республика коми

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происшествия, печоры, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, светлана радионова, республика коми