Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/nefterazliv-1751231211.html
Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми
Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми - РИА Новости, 22.09.2021
Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми
Ущерб почве из-за разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:05
2021-09-22T11:12
происшествия
печоры
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
лукойл
светлана радионова
республика коми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635938_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_cf5391f8e66456864999b50846da7867.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ущерб почве из-за разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Авария в Коми произошла 11 мая: из-за разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза" в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость, на 80 процентов состоявшая из воды. Были загрязнены и река, и почва, объем утечки составил порядка 100 тонн. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.Ранее в Росприроднадзоре оценили ущерб самой реке Колва — примерно 374,2 миллиона рублей. "Лукойл" уже выплатил эту сумму.
https://ria.ru/20200707/1574011514.html
печоры
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635938_0:128:1023:895_1920x0_80_0_0_676bbdc2bfa478d9e9228495485dd58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, печоры, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, светлана радионова, республика коми
07:05 22.09.2021 (обновлено: 11:12 22.09.2021)
 
Росприроднадзор подсчитал ущерб почве от нефтеразлива "Лукойла" в Коми

Росприроднадзор: ущерб почве от нефтеразлива в Коми составил 130 миллионов рублей

© Фото : @_svetlana__radionova_/InstagramМесто разлива нефтесодержащей жидкости в Коми
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : @_svetlana__radionova_/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ущерб почве из-за разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Авария в Коми произошла 11 мая: из-за разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза" в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость, на 80 процентов состоявшая из воды. Были загрязнены и река, и почва, объем утечки составил порядка 100 тонн. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.
Ранее в Росприроднадзоре оценили ущерб самой реке Колва — примерно 374,2 миллиона рублей. "Лукойл" уже выплатил эту сумму.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 15:20
Госдума приняла закон о нефтеразливах
 
ПроисшествияПечорыФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЛУКОЙЛСветлана РадионоваРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния