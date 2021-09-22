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В Германии раскритиковали ответы правительства по делу Навального
В Германии раскритиковали ответы правительства по делу Навального - РИА Новости, 22.09.2021
В Германии раскритиковали ответы правительства по делу Навального
Новые ответы немецких властей по ситуации с Алексеем Навальным вызывают еще больше вопросов, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага Антон... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:26
2021-09-22T20:05
в мире
германия
россия
госпитализация алексея навального
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БЕРЛИН, 22 сен — РИА Новости. Новые ответы немецких властей по ситуации с Алексеем Навальным вызывают еще больше вопросов, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага Антон Фризен.Ранее в распоряжении РИА Новости оказался ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии", в котором настаивается, что "отравление" произошло на российской территории, а местное следствие владеет всей необходимой информацией. Конкретные факты по данному инциденту по-прежнему засекречены. Власти заявили, что не знают, кто оплатил двухмесячное проживание супругов Навальных в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде в 2020 году, а также что российскому блогеру не нужно было "разрешение правительства" для подготовки в стране документального фильма."Почему объекты, зараженные нервно-паралитическим веществом, не были исследованы при въезде в Германию? Разве это не угрожает безопасности граждан Германии? Кто финансировал роскошное пребывание Навального в Шварцвальде? Вопрос за вопросом. В ответ — ничего!" — сказал Фризен, который является одним из авторов запроса.В феврале был опубликован предыдущий ответ правительства. В нем, в частности, власти признали, что россиянин с момента появления на территории страны и вплоть до выезда находился под охраной спецслужб. В кабмине заявили тогда, что следы отравляющего вещества в крови блогера, на бутылке из-под воды, которую якобы перевезли его сторонники, и других предметах идентичны.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство страны заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО ведется свое исследование. В Кремле после этого отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. За месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД спустя год после инцидента заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не представил никаких проверяемых доказательств своих обвинений, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20210827/lavrov-1747530244.html
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в мире, германия, россия, госпитализация алексея навального
18:26 22.09.2021 (обновлено: 20:05 22.09.2021)
 
В Германии раскритиковали ответы правительства по делу Навального

Депутат Фризен: ответы кабмина ФРГ по ситуации с Навальным вызывают еще больше вопросов

© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 сен — РИА Новости. Новые ответы немецких властей по ситуации с Алексеем Навальным вызывают еще больше вопросов, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага Антон Фризен.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказался ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии", в котором настаивается, что "отравление" произошло на российской территории, а местное следствие владеет всей необходимой информацией. Конкретные факты по данному инциденту по-прежнему засекречены. Власти заявили, что не знают, кто оплатил двухмесячное проживание супругов Навальных в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде в 2020 году, а также что российскому блогеру не нужно было "разрешение правительства" для подготовки в стране документального фильма.
"Почему объекты, зараженные нервно-паралитическим веществом, не были исследованы при въезде в Германию? Разве это не угрожает безопасности граждан Германии? Кто финансировал роскошное пребывание Навального в Шварцвальде? Вопрос за вопросом. В ответ — ничего!" — сказал Фризен, который является одним из авторов запроса.
В феврале был опубликован предыдущий ответ правительства. В нем, в частности, власти признали, что россиянин с момента появления на территории страны и вплоть до выезда находился под охраной спецслужб. В кабмине заявили тогда, что следы отравляющего вещества в крови блогера, на бутылке из-под воды, которую якобы перевезли его сторонники, и других предметах идентичны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство страны заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО ведется свое исследование. В Кремле после этого отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. За месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД спустя год после инцидента заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не представил никаких проверяемых доказательств своих обвинений, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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В миреГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
 
 
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