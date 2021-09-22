https://ria.ru/20210922/nakazanie-1751384630.html

В Госдуму внесли проект о наказании за склонение к употреблению наркотиков

В Госдуму внесли проект о наказании за склонение к употреблению наркотиков - РИА Новости, 22.09.2021

В Госдуму внесли проект о наказании за склонение к употреблению наркотиков

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предусматривающий добавление нового квалифицирующего признака "из корыстных целей" по статье "Склонение к... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:33

2021-09-22T22:33

2021-09-22T22:53

общество

госдума рф

госсовет татарстана

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предусматривающий добавление нового квалифицирующего признака "из корыстных целей" по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", документ доступен в базе нижней палаты парламента.В законопроекте указывается, что одной из причин "устойчивости наркотизма является наличие практик склонения наркопотребителями других лиц в совместное потребление наркотических средств, психотропных веществ" за средства вовлекаемых в незаконную деятельность лиц."В связи с этим считаем необходимым дополнить часть вторую статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") дополнительным квалифицирующим признаком: "из корыстных побуждений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Вместе с тем, предлагается ввести уголовную ответственность для граждан, которые злостно уклоняются от назначенной судом диагностики, лечения наркозависимости и реабилитации с наказанием в виде лишения свободы на срок до одного года.Также предлагается усилить ответственность за преступления, совершенные по статье 228 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и переработке наркотических веществ. "В связи с этим законопроектом предлагается при назначении наказаний в виде лишения свободы по указанной статье предусмотреть обязательное назначение соответствующих видов дополнительного наказания (штраф, ограничение свободы)", - указано в пояснительной записке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, госсовет татарстана