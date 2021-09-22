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Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта
Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта - РИА Новости, 22.09.2021
Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Евгения Лазаренко заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:22
2021-09-22T15:22
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Евгения Лазаренко заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Назначить Лазаренко Евгения Руслановича заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии", - говорится в документе.Как отмечается на сайте ведомства, Лазаренко 18 лет работает в системе Росстандарта. С 2003 по 2013 годы он работал во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, с 2013 по 2018 год - в управлении метрологии центрального аппарата Росстандарта, с 2018 по 2020 годы - в ФБУ "Ростест-Москва", с 2021 года - в центральном аппарате Росстандарта.
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федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), михаил мишустин, россия
15:22 22.09.2021
 
Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта

Мишустин назначил Евгения Лазаренко замглавы Росстандарта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Евгения Лазаренко заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Лазаренко Евгения Руслановича заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии", - говорится в документе.
Как отмечается на сайте ведомства, Лазаренко 18 лет работает в системе Росстандарта. С 2003 по 2013 годы он работал во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, с 2013 по 2018 год - в управлении метрологии центрального аппарата Росстандарта, с 2018 по 2020 годы - в ФБУ "Ростест-Москва", с 2021 года - в центральном аппарате Росстандарта.
 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Михаил МишустинРоссия
 
 
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