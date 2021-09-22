https://ria.ru/20210922/mishustin-1751311204.html

Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта

Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта - РИА Новости, 22.09.2021

Мишустин назначил Лазаренко замглавы Росстандарта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Евгения Лазаренко заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:22

2021-09-22T15:22

2021-09-22T15:22

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Евгения Лазаренко заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Назначить Лазаренко Евгения Руслановича заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии", - говорится в документе.Как отмечается на сайте ведомства, Лазаренко 18 лет работает в системе Росстандарта. С 2003 по 2013 годы он работал во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, с 2013 по 2018 год - в управлении метрологии центрального аппарата Росстандарта, с 2018 по 2020 годы - в ФБУ "Ростест-Москва", с 2021 года - в центральном аппарате Росстандарта.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), михаил мишустин, россия