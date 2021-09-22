https://ria.ru/20210922/meditsina-1751314047.html

Конгресс, посвященный 30-летию РАСУДМ

Конгресс, посвященный 30-летию РАСУДМ - РИА Новости, 22.09.2021

Конгресс, посвященный 30-летию РАСУДМ

13-15 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конгресс, посвященный 30-летию Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) в онлайн-формате.

2021-09-22T15:34

2021-09-22T15:34

2021-09-22T15:34

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Руководитель – президент РАСУДМ Владимир МИТЬКОВ.В ходе мероприятия российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные темы ультразвуковой диагностики по трем направлениям: общая ультразвуковая диагностика, ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов, ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии.Регистрация и подробная информацияИнформация для СМИ:Еремеева ОльгаE-mail: pr@medievent.ruТел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 125), +7 (926) 611-23-59Конгресс-оператор "МЕДИ Ивент"Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы