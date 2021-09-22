Конгресс, посвященный 30-летию РАСУДМ
13-15 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конгресс, посвященный 30-летию Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) в онлайн-формате.
Руководитель – президент РАСУДМ Владимир МИТЬКОВ.
В ходе мероприятия российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные темы ультразвуковой диагностики по трем направлениям: общая ультразвуковая диагностика, ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов, ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии.
Информация для СМИ:
Еремеева Ольга
E-mail: pr@medievent.ru
Тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 125), +7 (926) 611-23-59
Конгресс-оператор "МЕДИ Ивент"
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Еремеева Ольга
E-mail: pr@medievent.ru
Тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 125), +7 (926) 611-23-59
Конгресс-оператор "МЕДИ Ивент"
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru