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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/masochnyy_rezhim-1751266170.html
В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре
В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре
Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала сентября, проверки продолжат проводить в усиленном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:54
2021-09-22T12:19
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала сентября, проверки продолжат проводить в усиленном режиме, сообщили РИА Новости в руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Ежедневно контролеры фиксируют порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима, с начала месяца – более 27 тысяч фактов", - сообщил Султанов.Он добавил, что проверки соблюдения масочного режима проводят на наземном и железнодорожном транспорте, а также на всех участках метро – на входе на станции, на перронах и в вагонах поездов. Задействован весь штат контролеров."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции неоднозначна, медэксперты прогнозируют рост заболеваемости. С начала лета мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса и не снижаем темп", - добавил Султанов.Пассажирам необходимо надевать маску до входа в общественный транспорт и не снимать ее на протяжении всей поездки.Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля 2021 года сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, но маски надевать по-прежнему необходимо.
https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html
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москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:54 22.09.2021 (обновлено: 12:19 22.09.2021)
 
В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре

С начала сентября в Москве выявили более 27 тысяч нарушений масочного режима в транспорте

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала сентября, проверки продолжат проводить в усиленном режиме, сообщили РИА Новости в руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Ежедневно контролеры фиксируют порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима, с начала месяца – более 27 тысяч фактов", - сообщил Султанов.
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Он добавил, что проверки соблюдения масочного режима проводят на наземном и железнодорожном транспорте, а также на всех участках метро – на входе на станции, на перронах и в вагонах поездов. Задействован весь штат контролеров.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции неоднозначна, медэксперты прогнозируют рост заболеваемости. С начала лета мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса и не снижаем темп", - добавил Султанов.
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В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Пассажирам необходимо надевать маску до входа в общественный транспорт и не снимать ее на протяжении всей поездки.
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля 2021 года сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, но маски надевать по-прежнему необходимо.
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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