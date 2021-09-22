https://ria.ru/20210922/masochnyy_rezhim-1751266170.html

В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре

В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве рассказали о 27 тысячах нарушений масочного режима в сентябре

Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала сентября, проверки продолжат проводить в усиленном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:54

2021-09-22T11:54

2021-09-22T12:19

распространение коронавируса

москва

общество

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала сентября, проверки продолжат проводить в усиленном режиме, сообщили РИА Новости в руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Ежедневно контролеры фиксируют порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима, с начала месяца – более 27 тысяч фактов", - сообщил Султанов.Он добавил, что проверки соблюдения масочного режима проводят на наземном и железнодорожном транспорте, а также на всех участках метро – на входе на станции, на перронах и в вагонах поездов. Задействован весь штат контролеров."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции неоднозначна, медэксперты прогнозируют рост заболеваемости. С начала лета мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса и не снижаем темп", - добавил Султанов.Пассажирам необходимо надевать маску до входа в общественный транспорт и не снимать ее на протяжении всей поездки.Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля 2021 года сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, но маски надевать по-прежнему необходимо.

https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html

https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии