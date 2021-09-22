https://ria.ru/20210922/livni-1751336905.html
Россиян предупредили об "погодном проклятье"
Россиян предупредили об "погодном проклятье" - РИА Новости, 22.09.2021
Россиян предупредили об "погодном проклятье"
Синоптики предупредили жителей российских регионов о "погодных проклятьях", надвигающихся из-за действия антициклонов, следует из сообщения на сайте центра... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:04
2021-09-22T17:04
2021-09-22T22:41
общество
краснодарский край
нальчик
сочи
москва
центр "фобос"
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урал
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Синоптики предупредили жителей российских регионов о "погодных проклятьях", надвигающихся из-за действия антициклонов, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".В частности, специалисты спрогнозировали продолжительные ливни в Причерноморье и назвали их осенним штормом. Также эксперты обратили внимание, что в некоторых южных городах — к примеру, Сочи — выпадали "горизонтальные" осадки.По их прогнозам, уже сегодня в эпицентре очередного вихря окажутся новые территории: в ближайшие три дня мощные ливни пройдут в Кабардино-Балкарии, температура воздуха в Нальчике понизится до плюс 12-13 градусов.Как отметили синоптики, к выходным вихрь переместится в Зауралье. На юг страны вернется бархатный сезон, а жителей средней полосы ждет повышение температуры до плюс 10-15 градусов. Пик потепления в Москве придется на следующую неделю, воздух будет прогреваться до плюс 15 градусов.
https://ria.ru/20210920/vilfand-1751033166.html
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общество, краснодарский край, нальчик, сочи, москва, центр "фобос", кабардино-балкарская республика (кбр), урал, погода, россия
17:04 22.09.2021 (обновлено: 22:41 22.09.2021)
Россиян предупредили об "погодном проклятье"
Центр "Фобос" спрогнозировал мощные ливни в Краснодарском крае, КБР и Зауралье