https://ria.ru/20210922/lesopark-1751273459.html

В Москве выросла посещаемость лесопарков

В Москве выросла посещаемость лесопарков - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве выросла посещаемость лесопарков

Посещаемость многих лесопарков Москвы в этом году возросла, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:29

2021-09-22T12:29

2021-09-22T12:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посещаемость многих лесопарков Москвы в этом году возросла, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.При этом он отметил, что мангальные зоны в этом году работали в те периоды, когда не действовали ограничительные меры.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы