https://ria.ru/20210922/lesopark-1751273459.html
В Москве выросла посещаемость лесопарков
В Москве выросла посещаемость лесопарков - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве выросла посещаемость лесопарков
Посещаемость многих лесопарков Москвы в этом году возросла, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:29
2021-09-22T12:29
2021-09-22T12:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152477/57/1524775700_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6ee009daeea62e03a503ae4447a8fed6.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посещаемость многих лесопарков Москвы в этом году возросла, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.При этом он отметил, что мангальные зоны в этом году работали в те периоды, когда не действовали ограничительные меры.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152477/57/1524775700_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_03e3d711a7f47adb4870cf59a8c5dd7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы
В Москве выросла посещаемость лесопарков
Власти Москвы заявили о росте посещаемости столичных лесопарков