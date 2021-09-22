https://ria.ru/20210922/laboratoriya_lugara-1751250623.html

Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара

Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара - РИА Новости, 22.09.2021

Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара

Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:45

2021-09-22T10:45

2021-09-22T10:51

грузия

россия

в мире

сша

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - сказала Попова в эфире канала НТВ, отвечая на вопрос о лаборатории Лугара в Грузии.В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других.Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

https://ria.ru/20200704/1573897605.html

https://ria.ru/20210921/biolaboratorii-1751104086.html

грузия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, россия, в мире, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова