10:45 22.09.2021 (обновлено: 10:51 22.09.2021)
Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара
Попова: грузинская лаборатория Лугара представляет очень высокие риски для России
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - сказала Попова в эфире канала НТВ, отвечая на вопрос о лаборатории Лугара в Грузии.
4 июля 2020, 19:16МИД прокомментировал деятельность США и Грузии в биолаборатории Лугара
В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
21 сентября, 11:46Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру