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https://ria.ru/20210922/laboratoriya_lugara-1751250623.html
Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара
Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара - РИА Новости, 22.09.2021
Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара
Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:45
2021-09-22T10:51
грузия
россия
в мире
сша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - сказала Попова в эфире канала НТВ, отвечая на вопрос о лаборатории Лугара в Грузии.В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других.Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
https://ria.ru/20200704/1573897605.html
https://ria.ru/20210921/biolaboratorii-1751104086.html
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грузия, россия, в мире, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
10:45 22.09.2021 (обновлено: 10:51 22.09.2021)
 
Попова заявила об опасности грузинской лаборатории Лугара

Попова: грузинская лаборатория Лугара представляет очень высокие риски для России

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, это совсем рядом, а в Грузии утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - сказала Попова в эфире канала НТВ, отвечая на вопрос о лаборатории Лугара в Грузии.
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля 2020, 19:16
МИД прокомментировал деятельность США и Грузии в биолаборатории Лугара
В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 11:46
Патрушев рассказал об американских биолабораториях по всему миру
 
ГрузияРоссияВ миреСШАФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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