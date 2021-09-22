https://ria.ru/20210922/kurts-1751356978.html

Курца допросили по подозрению в даче ложных показаний по "Ибица-гейт"

Курца допросили по подозрению в даче ложных показаний по "Ибица-гейт" - РИА Новости, 22.09.2021

Курца допросили по подозрению в даче ложных показаний по "Ибица-гейт"

Канцлера Австрии Себастьяна Курца допросили по подозрению в даче ложных показаний по "Ибица-гейт", сообщают австрийские СМИ со ссылкой на письменное заявление... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:38

2021-09-22T18:38

2021-09-22T18:38

в мире

австрия

себастьян курц

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ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Канцлера Австрии Себастьяна Курца допросили по подозрению в даче ложных показаний по "Ибица-гейт", сообщают австрийские СМИ со ссылкой на письменное заявление Курца.Канцлера подозревают в даче ложных показаний следственной комиссии "Ибица" при прокуратуре Австрии. Комиссия с конца мая 2019 года пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал в республике и привела к развалу правительства.По данным австрийских СМИ, Курц был допрошен судебными органами в начале сентября."Я рад, что после нескольких месяцев ложных обвинений у меня было несколько часов в начале сентября, чтобы прокомментировать перед судьей ложные обвинения, которые были выдвинуты против меня в результате жалобы партии NEOS", - говорится в заявлении канцлера, которое приводит газета Die Presse. По его словам, он смог "опровергнуть безосновательные обвинения".Как уточняет издание, допрос состоялся 3 сентября, его проводил один судья в присутствии представителя прокуратуры Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений, которая и ведет следствие.В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Курцем, который вскоре снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов.В декабре 2019 года Австрийская партия свободы исключила Штрахе из своих рядов. Вскоре после этого экс-лидер и его сторонники из АПС организовали новую партию "Альянс за Австрию".

https://ria.ru/20210617/mir-1737430897.html

https://ria.ru/20210604/kurts-1735657850.html

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в мире, австрия, себастьян курц