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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210922/kurs-1751283339.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 37 копеек - РИА Новости, 22.09.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 37 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 36,79 копейки - до 85,4889 рубля, курс доллара - на 32,61 копейки, до 72,8806 рубля,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:13
2021-09-22T13:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 36,79 копейки - до 85,4889 рубля, курс доллара - на 32,61 копейки, до 72,8806 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,49 копейки, составив 78,5543 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:13 22.09.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 37 копеек

ЦБ: официальный курс евро на четверг снизился на 37 копеек — до 85,49 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 36,79 копейки - до 85,4889 рубля, курс доллара - на 32,61 копейки, до 72,8806 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,49 копейки, составив 78,5543 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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