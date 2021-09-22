https://ria.ru/20210922/kulbachevskiy-1751270173.html

Антон Кульбачевский: вредных веществ от машин в Москве стало ниже на 60%

Антон Кульбачевский: вредных веществ от машин в Москве стало ниже на 60% - РИА Новости, 22.09.2021

Антон Кульбачевский: вредных веществ от машин в Москве стало ниже на 60%

О том, почему москвичи все реже используют личный транспорт, чистый ли воздух в столице этой осенью, и как часто сбежавшие змеи и еноты возвращаются к своим... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:00

2021-09-22T12:00

2021-09-22T12:22

общество

интервью

москва

антон кульбачевский

мосприрода

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О том, почему москвичи все реже используют личный транспорт, чистый ли воздух в столице этой осенью, и как часто сбежавшие змеи и еноты возвращаются к своим хозяевам, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.– Антон Олегович, сегодня – 22 сентября – отмечается День без автомобиля. Наблюдаете ли вы, что больше жителей Москвы стали выбирать альтернативный личному автомобилю транспорт? И действительно ли отказ от авто улучшает экологическую ситуацию?– Да, конечно. Цифры статистики департамента подтверждают эту тенденцию. Мы замечаем, что за последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу города от автотранспорта, снизилось практически на 60%. Это говорит о том, что меняется московский транспорт, меняется парадигма движения. Мы создаем для москвичей экологически чистый общественный комфортный транспорт. Комфорт, удобство, скорость передвижения – все эти составляющие учтены сегодня в общественном транспорте. Количество пассажиров в метро, МЦК, МЦД говорит о том, что люди оценили изменения: есть хорошая навигация, понятные схемы движения, понятный трафик.Перехватывающие паркинги построены на периферии – уже не надо в центр ехать на автомобиле, можно доехать до первой станции метро, поставить автомобиль и совершенно спокойно перемещаться по городу. Человеку становится более комфортно. Не надо забывать, что и арендный парк – каршеринг – тоже развивается: появляются электрические автомобили, что говорит об экологизации транспорта.Также в Москве активно развивают инфраструктуру для альтернативных видов транспорта – велосипедов, самокатов.– Число электрического транспорта увеличивается в Москве, а есть ли планы по расширению сети зарядных станций?– Сейчас в городе более 150 зарядных станций для электротранспорта, их количество постоянно растет. В ближайшие два года зарядные станции появятся на востоке и юго-востоке Москвы. В 2023 году их станет около 500. Зарядные станции унифицированы, заряжаться на них может электротранспорт разных производителей. В качестве накопителей энергии в электротранспорте используются современные батареи, они наиболее безопасные с точки зрения эксплуатационных характеристик.– Город возвращается к привычной жизни, в пандемию вы говорили, что воздух в Москве стал лучше, а как дела обстоят в начале этой осени?– В начале осени нет никаких аномалий. То есть осенние данные практически созвучны с 2018, 2019, 2020 годами. С точки зрения экологии метеоусловия нормальные: хорошая проветриваемость, нет "застоя" циклонных масс. Поступление в столичный регион холодного воздуха из северных широт обеспечило хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Таким образом, приятным "бонусом" наступившего похолодания явилось существенное улучшение качества атмосферного воздуха.По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в начале сентября фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ – оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы – были в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней неделей ранее. Кроме того, дожди существенно снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц, концентрации которых почти в четыре раза ниже, чем в конце августа.Но в период пандемии, где-то в первые полгода 2020 года, когда нагрузка, особенно транспортная, на атмосферу снизилась, мы видели определенные улучшения, тенденцию, но буквально с июля 2020 года мы вышли в привычные показатели, параметры, поэтому не скажу, что что-то сильно поменялось.– Лето в Москве в целом было теплее нормы и довольно сухим, как это повлияло на экологическую ситуацию?– Для экологической обстановки города важны метеорологические условия, но не с обывательской точки зрения, когда жарко или холодно, а когда безветренная погода.Качество воздуха сильно зависит от метеорологических условий. Безусловно, в теплое время года больше возможностей для формирования неблагоприятных метеорологических условий – отсутствие ветра и осадков, выхолаживания земной поверхности в ночные часы за счет высокой температуры. В жаркие летние дни, в условиях антициклональной погоды при отсутствии осадков и ветра могут наблюдаться слабые условия рассеивания загрязняющих веществ, нередко формируются инверсии. Такие условия ведут к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, однако при смене погоды на ветреную или дождливую ситуация кардинально меняется, и воздух очищается.– А жара повлияла на московскую флору и фауну? Влияет ли потепление на то, что в Москве появляются какие-то несвойственные, более южные представители животного, растительного мира?– Специалисты Мосприроды не отметили существенных изменений на особо охраняемых природных территориях Москвы.Негативное влияние на экосистемы, в том числе на флору и фауну, прошедшее лето не оказало. А для того, чтобы произошло внедрение в наши биоценозы инвазивных (чужеродных) видов, в том числе южных представителей животного и растительного мира, необходимо длительное время, а также наличие других условий, причин, предпосылок для таких инвазий.– В этом году в Москве работали мангальные зоны в лесопарках? Много ли было посетителей?– Они работали в те периоды, когда не действовали ограничительные меры. Другой вопрос, что не везде их можно разместить исходя из соображений сохранения природы. Там, где это возможно, мы эти условия создали.В целом посещаемость многих природных территорий не только не уменьшилась, но и даже возросла. Так, семьи, которые раньше всегда на майские праздники уезжали из города, в этом году устремились на особо охраняемые природные территории города, многие люди приняли участие в эколого-просветительских мероприятиях.– В рамках проекта правительства Москвы "Московское долголетие" возобновились занятия на природных территориях. Пользуются ли они популярностью? Сколько человек их посетило? Охотно ли люди переходят в очный формат?– С августа 2021 года были возобновлены занятия на свежем воздухе по направлению "скандинавская ходьба" в рамках проекта мэра Москвы "Московское долголетие". Занятия проводятся на пяти природных территориях: в природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", Заказник "Тропаревский" и в Битцевском лесу. На данный момент проведено порядка 90 занятий, в которых приняло участие более 750 человек.Все специалисты Мосприроды, проводящие занятия по скандинавской ходьбе, прошли соответствующее обучение и получили сертификаты инструкторов. А их основная сфера деятельности – эколого-просветительская – делает прогулки не только полезными для здоровья, но и познавательными: все занятия сопровождаются рассказами о флоре и фауне парка и его истории.– Большая часть года и теплый сезон позади, что удалось из намеченного на природных территориях сделать?– Наша основная задача – их сохранять. Чтобы снизить рекреационную нагрузку, мы занимаемся природоприспособлением, и не всегда термин "благоустройство" можно применять к нашей деятельности. Потому что благо надо устраивать там, где его нет, например, пустырь, депрессивная территория. А у нас природа – сама по себе благо. Поэтому мы стараемся ее ни в коем случае не менять, рекреационную нагрузку распределяем, понимая, что люди все равно будут гулять на природных территориях. В рекреационных зонах организовываем активности, там находятся спортивные и детские площадки, прогулочные зоны, сады здоровья, а уже на заповедных участках, в центре ООПТ, мы занимаемся охранной, научной и просветительской деятельностью.Если говорить об активностях, то в 2021 году запланировано провести около 14 тысяч мероприятий для более чем 500 тысяч человек. За восемь месяцев провели почти 10 тысяч эколого-просветительских мероприятий, которые посетили более 400 тысяч человек. В том числе прошло свыше пяти тысяч онлайн-мероприятий, в которых приняли участие около 300 тысяч человек. Также специалисты провели более 230 учетов объектов животного мира.Из очных мероприятий: состоялся масштабный летний фестиваль ко Дню эколога "ЭКОмарафон: Зеленые выходные". В шестой раз была проведена природоохранная акция "ПаркАрт". В этом году в акции участвовали порядка 11 территорий, было принято более 10 заявок от художников на участие, и в итоге было создано четыре новые картины и полностью отреставрирована одна старая.– Сколько подопечных сегодня содержится в Центре реабилитации диких животных? Много ли животных поступает?– В Центре реабилитации находится 546 животных разных видов. Они поступают вне зависимости от сезона. Животных можно условно разделить на две группы: представители местной фауны и экзотические. Ежегодно в Центр реабилитации поступает более 100 особей животных, большая часть из которых травмированные или с ослабленным жизненным ресурсом, в том числе в результате ненадлежащего, даже, можно сказать, безграмотного и безответственного содержания их прежними владельцами. В результате лечения и реабилитационных мероприятий часть поступивших животных аборигенных видов возвращается в дикую природу. Например, в текущем году уже успешно выпущено в естественную среду обитания 53 особи животных, на начало октября запланирован выпуск еще 15 животных.– Часто ли находятся хозяева, от которых сбегают животные?– Периодически к нам попадают змеи экзотических видов, которые убегают от своих безответственных владельцев. За последние годы только несколько змей вернулись к своим хозяевам. Нередки побеги енотов-полоскунов, сейчас в Центре находится 15 особей, самое интересное, что ни одного енота не искали хозяева. Как правило, хозяин находится, если он к нему неравнодушен, а хуже с теми, кого просто выбрасывают. Люди необдуманно принимают решение, дарят друг другу, а потом, сталкиваясь с ответственностью, считают, что можно выставить "за порог". Но даже экзотов мы пристраиваем, но это большая работа – с руками их не отрывают. В основном это областные центры, где животные востребованы. И даже находясь в неволе, они все-таки будут в профессиональных руках.

https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html

https://realty.ria.ru/20210823/khorda-1746815292.html

https://ria.ru/20210621/aeratsiya-1739105967.html

https://ria.ru/20210922/zhara-1751269724.html

https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748907183.html

https://realty.ria.ru/20210708/prokshino-1740450468.html

https://ria.ru/20210827/reptiliya-1747607108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, москва, антон кульбачевский, мосприрода