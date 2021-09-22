Президент Польши пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией
Президент Польши с трибуны ООН пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией.
"Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальное трактование мигрантов, на использование их сложного положения в качестве инструмента, направленного против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС, которая защищает границы европейского сообщества", - заявил Дуда, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
"Эти мигранты трактуются режимом в качестве пешек в политической игре, нарушается их достоинство и элементарные права", - добавил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши 2 сентября ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения на 30 дней, к охране границы привлечены армия и полиция. По данным польской стороны, с начала сентября зафиксировано около 4 тысяч попыток нелегального перехода границы из Белоруссии, когда за весь 2020 год таких попыток было 120.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.