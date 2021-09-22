https://ria.ru/20210922/krizis-1751226266.html

Президент Польши пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией

Президент Польши пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией - РИА Новости, 22.09.2021

Президент Польши пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:49

2021-09-22T02:49

2021-09-22T02:49

в мире

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белоруссия

польша

евросоюз

александр лукашенко

анджей дуда

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией."Эти мигранты трактуются режимом в качестве пешек в политической игре, нарушается их достоинство и элементарные права", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши 2 сентября ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения на 30 дней, к охране границы привлечены армия и полиция. По данным польской стороны, с начала сентября зафиксировано около 4 тысяч попыток нелегального перехода границы из Белоруссии, когда за весь 2020 год таких попыток было 120.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744575029.html

белоруссия

польша

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в мире, оон, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, анджей дуда