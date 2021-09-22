https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше, при этом говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:25
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирусы
николай малышев
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Инфекционист оценил вероятность начала новый волны коронавируса
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше, при этом говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой эпидситуации, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%."Как мы изначально и предполагали, с началом учебного года и с возвращением людей из отпусков начался подъем заболеваемости, так что сейчас имеем, что имеем, прошло три недели",- сказал Малышев.Он также не исключил, что рост может продолжится."Вполне возможно, нужно смотреть динамику",- отметил Малышев.По его словам, пока рано говорить о том, что это новая волна коронавирусной инфекции."Пока рано, нужно посмотреть, сколько времени ещё продлится рост, и каким он будет, ведь волна характера тем, что есть подъем, затем снижение, а потом опять подъем. А мы пока видим только повышение", - заключил инфекционист.
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html
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15:03 22.09.2021 (обновлено: 15:25 22.09.2021)
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
Инфекционист Малышев: рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продолжиться