Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше, при этом говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:25
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирусы
николай малышев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Инфекционист оценил вероятность начала новый волны коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше, при этом говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой эпидситуации, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%."Как мы изначально и предполагали, с началом учебного года и с возвращением людей из отпусков начался подъем заболеваемости, так что сейчас имеем, что имеем, прошло три недели",- сказал Малышев.Он также не исключил, что рост может продолжится."Вполне возможно, нужно смотреть динамику",- отметил Малышев.По его словам, пока рано говорить о том, что это новая волна коронавирусной инфекции."Пока рано, нужно посмотреть, сколько времени ещё продлится рост, и каким он будет, ведь волна характера тем, что есть подъем, затем снижение, а потом опять подъем. А мы пока видим только повышение", - заключил инфекционист.
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html
https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c88de2ece18698238e960b2f368100ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус covid-19
15:03 22.09.2021 (обновлено: 15:25 22.09.2021)
 
Инфекционист оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве

Инфекционист Малышев: рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продолжиться

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше, при этом говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой эпидситуации, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 05:09Распространение коронавируса
Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
"Как мы изначально и предполагали, с началом учебного года и с возвращением людей из отпусков начался подъем заболеваемости, так что сейчас имеем, что имеем, прошло три недели",- сказал Малышев.
Он также не исключил, что рост может продолжится.
"Вполне возможно, нужно смотреть динамику",- отметил Малышев.
По его словам, пока рано говорить о том, что это новая волна коронавирусной инфекции.
"Пока рано, нужно посмотреть, сколько времени ещё продлится рост, и каким он будет, ведь волна характера тем, что есть подъем, затем снижение, а потом опять подъем. А мы пока видим только повышение", - заключил инфекционист.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 14:20Распространение коронавируса
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирусыНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния