https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751267743.html
В Москве за сутки госпитализировали 762 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 762 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 762 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 762 человека с COVID, на ИВЛ находятся 307 пациентов, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:59
2021-09-22T11:59
2021-09-22T11:59
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436445_0:497:2757:2048_1920x0_80_0_0_90ff0276f85c3541c79bcbeb40d90d51.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 762 человека с COVID, на ИВЛ находятся 307 пациентов, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 1 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 762 человека. На ИВЛ находятся 307 человек. В городе выздоровели ещё 1 353 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 477 350", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436445_139:191:2615:2048_1920x0_80_0_0_aa5a5ffa28b1cf39c201f53dcdd6edb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 762 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 762 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 307 человек