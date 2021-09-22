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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Москве и Республике Алтай - он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:51
2021-09-22T11:51
2021-09-22T11:51
распространение коронавируса
магаданская область
республика алтай
москва
коронавирусы
республика бурятия
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Наименьший суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Москве и Республике Алтай - он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,12%, Магаданская область - 0,14%, Республика Бурятия - 0,16%", - говорится в сообщении.
магаданская область
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магаданская область, республика алтай, москва, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Республике Алтай