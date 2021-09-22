https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751238222.html

Минздрав скорректировал рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав скорректировал рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

Минздрав скорректировал рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав утвердил новую, 12-ю, версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:14

2021-09-22T09:14

2021-09-22T12:15

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минздрав утвердил новую, 12-ю, версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов, которые тщательно анализировали результаты исследований и опыт применения лекарственных препаратов. В 12-й версии рекомендаций обновлены разделы по лабораторной и лучевой диагностике COVID-19, а также по тактике лечения, в том числе беременных.Появился и новый раздел — "Антимикотическая терапия". В нем речь идет об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработали с учетом накопленного опыта: уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавили информацию о возможных комбинациях лекарств. В частности, в рекомендации включили препарат будесонид — для пациентов с легким течением заболевания. А при средней и тяжелой форме предлагается использовать ингибиторы янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).Кроме того, в новой версии переработали методику лечения для среднетяжелых и тяжелых пациентов: оптимизировали этиотропную терапию в сторону применения более эффективных подходов — препарата ремдесивир и иммуноглобулина человека против COVID-19. При этом из схемы для пациентов c факторами риска, у которых заболевание протекает в легкой форме, исключили умифеновир.В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, внесли информацию о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке больных. А в рекомендации по специфической профилактике коронавирусной инфекции включили сведения о показаниях к вакцинации беременных.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

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