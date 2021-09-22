https://ria.ru/20210922/khabarovsk-1751351628.html
Группа, ищущая пропавший в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей
Группа, ищущая пропавший в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей - РИА Новости, 22.09.2021
Группа, ищущая пропавший в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей
Одна из наземных групп, привлеченных к поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, наткнулась на территории Большехехцирского заповедника на... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:15
2021-09-22T18:15
2021-09-22T23:47
происшествия
хабаровский край
хабаровск
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Одна из наземных групп, привлеченных к поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, наткнулась на территории Большехехцирского заповедника на медведей, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В ходе поиска пропавшего самолета одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на медведей", - сказал собеседник агентства.По его словам, встреча с дикими животными завершилась удачно, пострадавших нет.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
18:15 22.09.2021 (обновлено: 23:47 22.09.2021)
Группа, ищущая пропавший в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей
Одна из групп, ищущих пропавший с радаров в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей