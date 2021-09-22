https://ria.ru/20210922/kandidat-1751301431.html
Источник назвал кандидатов на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Источник назвал кандидатов на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021
Источник назвал кандидатов на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Внутри "Единой России" идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов точно рассматривается руководитель фракции в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:41
2021-09-22T14:41
2021-09-22T14:41
выборы в государственную думу
политика
сергей неверов
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внутри "Единой России" идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов точно рассматривается руководитель фракции в VII созыве ГД Сергей Неверов, а также член президиума партии Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник во фракции."Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо однозначно скажут, что все известно - не верьте никому, действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения", - подчеркнул источник.Собеседник агентства добавил, что среди кандидатов на пост однозначно числится Неверов, но не исключено, что он может пойти "дальше и выше". "Сергей Иванович, конечно, как кандидат стоит. Человек очень авторитетный... он вел фракцию долгое время, он и генсеком был партии, поэтому, конечно, да", - добавил он.Среди других кандидатов рассматривается фигура Васильева."Что касается других кандидатов - Владимир Абдуалиевич, конечно, является кандидатом. Человек с очень чистой репутацией", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210922/senatory-1751267575.html
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политика, сергей неверов, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу, россия
Источник назвал кандидатов на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Источник: Неверов и Васильев рассматриваются на пост главы фракции ЕР в Госдуме
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Внутри "Единой России
" идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме
, среди кандидатов точно рассматривается руководитель фракции в VII созыве ГД Сергей Неверов
, а также член президиума партии Владимир Васильев
, сообщил РИА Новости источник во фракции.
"Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо однозначно скажут, что все известно - не верьте никому, действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения", - подчеркнул источник.
Собеседник агентства добавил, что среди кандидатов на пост однозначно числится Неверов, но не исключено, что он может пойти "дальше и выше". "Сергей Иванович, конечно, как кандидат стоит. Человек очень авторитетный... он вел фракцию долгое время, он и генсеком был партии, поэтому, конечно, да", - добавил он.
Среди других кандидатов рассматривается фигура Васильева.
"Что касается других кандидатов - Владимир Абдуалиевич, конечно, является кандидатом. Человек с очень чистой репутацией", - сказал собеседник агентства.