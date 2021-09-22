https://ria.ru/20210922/kaluga-1751373452.html

Ярмарку "Калужская осень-2021" посетили около 18 тысяч человек

Ярмарку "Калужская осень-2021" посетили около 18 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2021

Ярмарку "Калужская осень-2021" посетили около 18 тысяч человек

Около 18 тысяч человек посетили выставку-ярмарку "Калужская осень-2021", приуроченную в этом году к 650-летию Калуги, свою продукцию представили 80 областных... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:10

2021-09-22T20:10

2021-09-22T20:10

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общество

калуга

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КАЛУГА, 22 сен – РИА Новости. Около 18 тысяч человек посетили выставку-ярмарку "Калужская осень-2021", приуроченную в этом году к 650-летию Калуги, свою продукцию представили 80 областных компаний-производителей и 40 питомников саженцев, сообщает правительство региона.Министерство сельского хозяйства области и Агентство развития бизнеса подвели итоги областной агропромышленной выставки-ярмарки "Калужская осень-2021"."Калужские товаропроизводители реализовали 2 тонны колбасной продукции, 3 тонны свинины и говядины, 500 килограммов сала и мяса птицы, 300 килограммов меда, 170 килограммов свежей и сублимированной малины, 3,5 тонны различной молочной продукции и 900 килограммов сыра, 90 килограммов пельменей с начинкой из морепродуктов, 200 килограммов солений, 1,5 тонны хлебобулочных изделий и конфет, 1,2 тонны яблок и 51 тонну картофеля", - говорится в сообщении.В рамках мероприятия прошел пятый благотворительный фестиваль яблочных пирогов, организованный городским сообществом "Среда обитания". Домашнюю выпечку на суд посетителей представили жители всей области. Выручка от продажи пирогов превысила 25,5 тысячи рублей. Все собранные средства были отданы калужской молодежной музыкальной группе "Драже" для записи их первого альбома."В этом году в рамках мероприятия был проведен конкурс среди муниципалитетов. Его победителем стала областная столица. В тройку лидеров также вошли Боровский и Малоярославецкий районы. Приз зрительских симпатий завоевал Ульяновский район", - говорится в сообщении.По словам губернатора области Владислава Шапши, ярмарка "Калужская осень" - это не только праздник урожая, но и дань уважения труженикам села.

https://ria.ru/20210920/kaluga-1751000138.html

https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html

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общество, калуга, россия