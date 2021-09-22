https://ria.ru/20210922/izvineniya-1751381841.html

Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном

Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном - РИА Новости, 22.09.2021

Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном

Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по спорной договоренности AUKUS могли быть подробней. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:53

2021-09-22T21:53

2021-09-22T21:53

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австралия

великобритания

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жан-ив ле дриан

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по спорной договоренности AUKUS могли быть подробней."Он признал, что консультации могли быть подробней", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, извинялся ли Байден в ходе разговора.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.

https://ria.ru/20210922/nato-1751343906.html

сша

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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон