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Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном - РИА Новости, 22.09.2021
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном
Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по спорной договоренности AUKUS могли быть подробней. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:53
2021-09-22T21:53
в мире
сша
австралия
великобритания
джо байден
мид франции‎
жан-ив ле дриан
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по спорной договоренности AUKUS могли быть подробней."Он признал, что консультации могли быть подробней", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, извинялся ли Байден в ходе разговора.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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австралия
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон
21:53 22.09.2021
 
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном

Псаки: Байден в беседе с Макроном признал, что консультации по AUKUS могли быть подробнее

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что консультации по спорной договоренности AUKUS могли быть подробней.
"Он признал, что консультации могли быть подробней", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, извинялся ли Байден в ходе разговора.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреСШААвстралияВеликобританияДжо БайденМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЭммануэль Макрон
 
 
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