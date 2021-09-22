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В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников
В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников - РИА Новости, 22.09.2021
В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников
Суд в Архангельской области признал тренера по боевым искусствам из Котласа виновным в систематическом избиении несовершеннолетних воспитанников и приговорил к... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:40
2021-09-22T11:40
происшествия
котласский район
архангельская область
россия
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал тренера по боевым искусствам из Котласа виновным в систематическом избиении несовершеннолетних воспитанников и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном СУСК РФ.Осужденный тренер работал в одной из спортивных секций города Котласа Архангельской области."В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года в Котласском районе во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по ягодицам и другим частям тела, причинив несовершеннолетним воспитанникам физические и психические страдания", - говорится в сообщении.Отмечается, что о применении физической силы со стороны тренера стало известно после того, как бывшие воспитанники рассказали о его методах родителям, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы. В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину."Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом заниматься тренерской деятельностью на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
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происшествия, котласский район, архангельская область, россия
11:40 22.09.2021
 
В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников

Тренеру по боевым искусствам из Котласа, избивавшему учеников, дали три года условно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал тренера по боевым искусствам из Котласа виновным в систематическом избиении несовершеннолетних воспитанников и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном СУСК РФ.
Осужденный тренер работал в одной из спортивных секций города Котласа Архангельской области.
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"В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года в Котласском районе во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по ягодицам и другим частям тела, причинив несовершеннолетним воспитанникам физические и психические страдания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о применении физической силы со стороны тренера стало известно после того, как бывшие воспитанники рассказали о его методах родителям, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы. В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину.
"Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом заниматься тренерской деятельностью на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКотласский районАрхангельская областьРоссия
 
 
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