https://ria.ru/20210922/izbienie-1751263353.html

В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников

В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников - РИА Новости, 22.09.2021

В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников

Суд в Архангельской области признал тренера по боевым искусствам из Котласа виновным в систематическом избиении несовершеннолетних воспитанников и приговорил к... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:40

2021-09-22T11:40

2021-09-22T11:40

происшествия

котласский район

архангельская область

россия

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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал тренера по боевым искусствам из Котласа виновным в систематическом избиении несовершеннолетних воспитанников и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном СУСК РФ.Осужденный тренер работал в одной из спортивных секций города Котласа Архангельской области."В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года в Котласском районе во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по ягодицам и другим частям тела, причинив несовершеннолетним воспитанникам физические и психические страдания", - говорится в сообщении.Отмечается, что о применении физической силы со стороны тренера стало известно после того, как бывшие воспитанники рассказали о его методах родителям, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы. В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину."Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом заниматься тренерской деятельностью на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210523/volgograd-1733522786.html

https://ria.ru/20210712/shpagat-1741005156.html

котласский район

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происшествия, котласский район, архангельская область, россия