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Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок
Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок - РИА Новости, 22.09.2021
Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок
Злоумышленник, безуспешно пытавшийся ограбить 70-летнюю бабушку в центре Москвы, заявил, что на преступление его спровоцировали знакомые, следует из... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:24
2021-09-22T12:24
2021-09-22T12:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Злоумышленник, безуспешно пытавшийся ограбить 70-летнюю бабушку в центре Москвы, заявил, что на преступление его спровоцировали знакомые, следует из опубликованного столичным главком МВД видео.Ранее полиция сообщала, что 22-летний приезжий попытался выдернуть сумку у 70-летней женщины на Остоженке, но не смог, поскольку та вцепилась в свое имущество мертвой хваткой. Подозреваемого задержали на юге Москвы и впоследствии арестовали.Спустившись в метро, он проехал одну станцию, купил бутылку виски и вернулся на место происшествия – по его утверждению, надеялся найти эту женщину, отдать ей алкоголь и таким образом извиниться. Но там уже никого не было.Молодой человек всю вину возложил на своих "товарищей". "Все было нормально, пока не связался, как говорится... С дураками поведешься…", - заметил он."До сих пор не могу додумать, почему я так сделал", - заключил горе-грабитель.
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Железная хватка: грабитель не смог вырвать сумку из рук пенсионерки
Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, и теперь размышляет над своим поведением в СИЗО.
2021-09-22T12:24
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происшествия, москва
12:24 22.09.2021 (обновлено: 12:25 22.09.2021)
Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок
Мужчина, пытавшийся вырвать сумку у 70-летней москвички, обвинил в случившемся знакомых
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Злоумышленник, безуспешно пытавшийся ограбить 70-летнюю бабушку в центре Москвы
, заявил, что на преступление его спровоцировали знакомые, следует из опубликованного столичным главком МВД видео.
Ранее полиция сообщала, что 22-летний приезжий попытался выдернуть сумку у 70-летней женщины на Остоженке, но не смог, поскольку та вцепилась в свое имущество мертвой хваткой. Подозреваемого задержали на юге Москвы и впоследствии арестовали.
"Гулял со знакомыми. Так скажем, взяли меня "на понт", смогу я выдернуть или нет. Дернул - женщина упала с бордюра. Я пытался руку уже вытащить, потому что она руку мою закрутила вместе с сумкой. Я пытался выдернуть руку и волок ее по полу. Как руку освободил - убежал, не стал ничего брать", - заявил молодой человек.
Спустившись в метро, он проехал одну станцию, купил бутылку виски и вернулся на место происшествия – по его утверждению, надеялся найти эту женщину, отдать ей алкоголь и таким образом извиниться. Но там уже никого не было.
Молодой человек всю вину возложил на своих "товарищей". "Все было нормально, пока не связался, как говорится... С дураками поведешься…", - заметил он.
"До сих пор не могу додумать, почему я так сделал", - заключил горе-грабитель.