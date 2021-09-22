https://ria.ru/20210922/grabitel-1751272692.html

Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок

Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок - РИА Новости, 22.09.2021

Мужчина, пытавшийся ограбить пенсионерку в Москве, объяснил свой поступок

Злоумышленник, безуспешно пытавшийся ограбить 70-летнюю бабушку в центре Москвы, заявил, что на преступление его спровоцировали знакомые, следует из... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:24

2021-09-22T12:24

2021-09-22T12:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Злоумышленник, безуспешно пытавшийся ограбить 70-летнюю бабушку в центре Москвы, заявил, что на преступление его спровоцировали знакомые, следует из опубликованного столичным главком МВД видео.Ранее полиция сообщала, что 22-летний приезжий попытался выдернуть сумку у 70-летней женщины на Остоженке, но не смог, поскольку та вцепилась в свое имущество мертвой хваткой. Подозреваемого задержали на юге Москвы и впоследствии арестовали.Спустившись в метро, он проехал одну станцию, купил бутылку виски и вернулся на место происшествия – по его утверждению, надеялся найти эту женщину, отдать ей алкоголь и таким образом извиниться. Но там уже никого не было.Молодой человек всю вину возложил на своих "товарищей". "Все было нормально, пока не связался, как говорится... С дураками поведешься…", - заметил он."До сих пор не могу додумать, почему я так сделал", - заключил горе-грабитель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/ograblenie-1588457981.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Железная хватка: грабитель не смог вырвать сумку из рук пенсионерки Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, и теперь размышляет над своим поведением в СИЗО. 2021-09-22T12:24 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва