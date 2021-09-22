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Религия
https://ria.ru/20210922/gossekretar-1751346199.html
В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска
В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска - РИА Новости, 22.09.2021
В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:52
2021-09-22T17:52
религия
венгрия
ватикан
словакия
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
папа римский
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Ватикан, 22 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне рассказал о дурных настроениях среди руководства церкви в связи с его состоянием.Во вторник итальянские СМИ, ссылаясь на журнал la Civiltà Cattolica, передали подробности беседы понтифика со словацкими иезуитами."Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым. Я знаю, что уже были встречи прелатов, которые полагали, что мне хуже, чем есть на самом деле. На этих встречах шла речь о подготовке конклава", - якобы сказал папа Франциск.Паролин, отвечая на вопрос журналистов о существовании "напряженной атмосферы" в Ватикане вокруг здоровья папы, предположил, что речь может идти о "немногих, кто вложил себе такое в голову".Папа Римский Франциск в июле провел в клинике десять суток в связи с операцией на кишечнике. Впервые после госпитализации он обратился к верующим в Ватикане спустя две недели после операции, а уже в сентябре совершил визит в Венгрию и Словакию.Ранее понтифик рассказал в интервью испанской радиостанции COPE, что после операции ведет абсолютно нормальный образ жизни и может есть все. На вопрос о самочувствии понтифик отшутился и отметил, что "всегда, когда папа болен, в конклаве пробегает бриз или ураган".
https://ria.ru/20210711/papa-1740804954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/papa-1746840503.html
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венгрия, ватикан, словакия, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, папа римский
17:52 22.09.2021
 

В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Кирилла с госсекретарем Ватикана П. Паролином
Встреча патриарха Кирилла с госсекретарем Ватикана П. Паролином - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ватикан, 22 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне рассказал о дурных настроениях среди руководства церкви в связи с его состоянием.
Во вторник итальянские СМИ, ссылаясь на журнал la Civiltà Cattolica, передали подробности беседы понтифика со словацкими иезуитами.
Папа Римский Франциск впервые после операции выступает перед верующими с балкона 11-го этажа римской больницы - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 13:33Религия
Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими
"Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым. Я знаю, что уже были встречи прелатов, которые полагали, что мне хуже, чем есть на самом деле. На этих встречах шла речь о подготовке конклава", - якобы сказал папа Франциск.
Паролин, отвечая на вопрос журналистов о существовании "напряженной атмосферы" в Ватикане вокруг здоровья папы, предположил, что речь может идти о "немногих, кто вложил себе такое в голову".
"Вероятно, у папы есть информация, которой у меня нет, потому что я, честно говоря, не чувствовал, что такая обстановка была. Папа, вероятно, делает эти заявления, потому что у него есть данные, которые до меня не дошли", - сказал Паролин на полях встречи Европейской народной партии в Риме.
Папа Римский Франциск в июле провел в клинике десять суток в связи с операцией на кишечнике. Впервые после госпитализации он обратился к верующим в Ватикане спустя две недели после операции, а уже в сентябре совершил визит в Венгрию и Словакию.
Ранее понтифик рассказал в интервью испанской радиостанции COPE, что после операции ведет абсолютно нормальный образ жизни и может есть все. На вопрос о самочувствии понтифик отшутился и отметил, что "всегда, когда папа болен, в конклаве пробегает бриз или ураган".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:21В мире
СМИ узнали о возможном отречении Папы римского от престола
 
РелигияВенгрияВатиканСловакияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинПапа Римский
 
 
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