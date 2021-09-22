В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Кирилла с госсекретарем Ватикана П. Паролином
Ватикан, 22 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне рассказал о дурных настроениях среди руководства церкви в связи с его состоянием.
Во вторник итальянские СМИ, ссылаясь на журнал la Civiltà Cattolica, передали подробности беседы понтифика со словацкими иезуитами.
"Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым. Я знаю, что уже были встречи прелатов, которые полагали, что мне хуже, чем есть на самом деле. На этих встречах шла речь о подготовке конклава", - якобы сказал папа Франциск.
Паролин, отвечая на вопрос журналистов о существовании "напряженной атмосферы" в Ватикане вокруг здоровья папы, предположил, что речь может идти о "немногих, кто вложил себе такое в голову".
"Вероятно, у папы есть информация, которой у меня нет, потому что я, честно говоря, не чувствовал, что такая обстановка была. Папа, вероятно, делает эти заявления, потому что у него есть данные, которые до меня не дошли", - сказал Паролин на полях встречи Европейской народной партии в Риме.
Папа Римский Франциск в июле провел в клинике десять суток в связи с операцией на кишечнике. Впервые после госпитализации он обратился к верующим в Ватикане спустя две недели после операции, а уже в сентябре совершил визит в Венгрию и Словакию.
Ранее понтифик рассказал в интервью испанской радиостанции COPE, что после операции ведет абсолютно нормальный образ жизни и может есть все. На вопрос о самочувствии понтифик отшутился и отметил, что "всегда, когда папа болен, в конклаве пробегает бриз или ураган".
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