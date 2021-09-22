https://ria.ru/20210922/gossekretar-1751346199.html

В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска

В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска - РИА Новости, 22.09.2021

В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:52

2021-09-22T17:52

2021-09-22T17:52

религия

венгрия

ватикан

словакия

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

папа римский

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Ватикан, 22 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что не почувствовал напряженной атмосферы из-за болезни папы Римского Франциска, который накануне рассказал о дурных настроениях среди руководства церкви в связи с его состоянием.Во вторник итальянские СМИ, ссылаясь на журнал la Civiltà Cattolica, передали подробности беседы понтифика со словацкими иезуитами."Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым. Я знаю, что уже были встречи прелатов, которые полагали, что мне хуже, чем есть на самом деле. На этих встречах шла речь о подготовке конклава", - якобы сказал папа Франциск.Паролин, отвечая на вопрос журналистов о существовании "напряженной атмосферы" в Ватикане вокруг здоровья папы, предположил, что речь может идти о "немногих, кто вложил себе такое в голову".Папа Римский Франциск в июле провел в клинике десять суток в связи с операцией на кишечнике. Впервые после госпитализации он обратился к верующим в Ватикане спустя две недели после операции, а уже в сентябре совершил визит в Венгрию и Словакию.Ранее понтифик рассказал в интервью испанской радиостанции COPE, что после операции ведет абсолютно нормальный образ жизни и может есть все. На вопрос о самочувствии понтифик отшутился и отметил, что "всегда, когда папа болен, в конклаве пробегает бриз или ураган".

https://ria.ru/20210711/papa-1740804954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/papa-1746840503.html

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венгрия, ватикан, словакия, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, папа римский