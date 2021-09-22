https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751356587.html

В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ

В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ

Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:36

2021-09-22T18:36

2021-09-22T18:36

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо усовершенствовать, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко."Я бы не советовал от нее отказываться, ее нужно дальше исследовать с точки зрения того, как сделать так, чтобы она не вносила задержки при расчете", - сказал Костырко на круглом столе "Система электронного голосования в Москве: ответ на вызовы пандемии".Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html

https://ria.ru/20210922/pamfilova-1751285115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, москва, госдума рф, выборы в государственную думу