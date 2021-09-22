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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751356587.html
В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ
В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ
Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:36
2021-09-22T18:36
выборы в государственную думу
политика
технологии
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо усовершенствовать, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко."Я бы не советовал от нее отказываться, ее нужно дальше исследовать с точки зрения того, как сделать так, чтобы она не вносила задержки при расчете", - сказал Костырко на круглом столе "Система электронного голосования в Москве: ответ на вызовы пандемии".Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html
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политика, технологии, москва, госдума рф, выборы в государственную думу
18:36 22.09.2021
 
В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ

Власти Москвы не считают необходимым отказ от функции отложенного решения при ДЭГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо усовершенствовать, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
"Я бы не советовал от нее отказываться, ее нужно дальше исследовать с точки зрения того, как сделать так, чтобы она не вносила задержки при расчете", - сказал Костырко на круглом столе "Система электронного голосования в Москве: ответ на вызовы пандемии".
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:32Выборы в Государственную думу
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:21Выборы в Государственную думу
Памфилова прокомментировала решение об аудите итогов ДЭГ в Москве
 
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