В Москве заявили, что не откажутся от функции отложенного решения при ДЭГ
Власти Москвы не считают необходимым отказ от функции отложенного решения при ДЭГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти Москвы не считают необходимым отказываться от функции отложенного решения при дистанционном электронном голосовании, систему необходимо усовершенствовать, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
"Я бы не советовал от нее отказываться, ее нужно дальше исследовать с точки зрения того, как сделать так, чтобы она не вносила задержки при расчете", - сказал Костырко на круглом столе "Система электронного голосования в Москве: ответ на вызовы пандемии".
Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.