https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html

Матвиенко оценила перспективы электронного голосования

Матвиенко оценила перспективы электронного голосования - РИА Новости, 22.09.2021

Матвиенко оценила перспективы электронного голосования

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года уже по всей стране. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:52

2021-09-22T14:52

2021-09-22T16:01

выборы в государственную думу

политика

валентина матвиенко

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года уже по всей стране."Перед выборами президента РФ еще две электоральные кампании. Посмотрим, как будет поставлен этот процесс", - сказала Матвиенко, отвечая в среду журналистам на соответствующий вопрос. Она выразила надежду, что эта система будет налажена и позволит "на всех уровнях выборов использовать электронное голосование"."Оснований утверждать, что были нарушения, которые могли повлиять на итоги голосования, нет", - сказала парламентарий в среду, отвечая на вопросы журналистов.Спикер также отметила, что система электронного голосования сложная, ее "нужно доработать, докрутить, технически дочистить"."По мере готовности регионов, никто не будет (никого) заставлять, навязывать, в рамках работы по ликвидации цифрового неравенства, я считаю, эта технология будет от выборов до выборов развиваться, охватывать большее число регионов", - добавила она.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html

https://ria.ru/20210919/yavka-1750809424.html

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политика, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, россия