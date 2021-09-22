https://ria.ru/20210922/gazoprovod-1751245334.html

Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ

Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ - РИА Новости, 22.09.2021

Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ

Москва призывает Польшу "охладиться" в своих оценках влияния "Северного потока — 2" на мировые цены на газ, увязывать строительство газопровода с ростом цен на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:12

2021-09-22T10:12

2021-09-22T11:07

экономика

польша

газпром

северный поток — 2

матеуш моравецкий

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва призывает Польшу "охладиться" в своих оценках влияния "Северного потока — 2" на мировые цены на газ, увязывать строительство газопровода с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам."А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий - "Северный поток — 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", - сказал источник в российском МИД."Польские друзья должны немножко охладиться", - резюмировал он.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.

https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, польша, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия