10:12 22.09.2021 (обновлено: 11:07 22.09.2021)
Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ
Источник в МИД призвал поляков "охладиться" после слов о влиянии России на рост цен на газ
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам.
"Хочу напомнить, что "Северный поток — 2" начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление Моравецкого. По словам источника, "Северный поток — 2" достраивался, когда цены, "например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные".
"А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий - "Северный поток — 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", - сказал источник в российском МИД.
"Польские друзья должны немножко охладиться", - резюмировал он.
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В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
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