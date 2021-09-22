Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/gazoprovod-1751245334.html
Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ
Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ - РИА Новости, 22.09.2021
Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ
Москва призывает Польшу "охладиться" в своих оценках влияния "Северного потока — 2" на мировые цены на газ, увязывать строительство газопровода с ростом цен на... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:12
2021-09-22T11:07
экономика
польша
газпром
северный поток — 2
матеуш моравецкий
nord stream 2 ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_40300619408286066d082b40b75a9655.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва призывает Польшу "охладиться" в своих оценках влияния "Северного потока — 2" на мировые цены на газ, увязывать строительство газопровода с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам."А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий - "Северный поток — 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", - сказал источник в российском МИД."Польские друзья должны немножко охладиться", - резюмировал он.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_07f68c84422a04e768e19337347c48c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, польша, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
10:12 22.09.2021 (обновлено: 11:07 22.09.2021)
 
Источник в МИД ответил на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ

Источник в МИД призвал поляков "охладиться" после слов о влиянии России на рост цен на газ

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва призывает Польшу "охладиться" в своих оценках влияния "Северного потока — 2" на мировые цены на газ, увязывать строительство газопровода с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам.
"Хочу напомнить, что "Северный поток — 2" начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление Моравецкого. По словам источника, "Северный поток — 2" достраивался, когда цены, "например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные".
"А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий - "Северный поток — 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", - сказал источник в российском МИД.
"Польские друзья должны немножко охладиться", - резюмировал он.
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00
Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 01:42
В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаПольшаГазпромСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийNord Stream 2 AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния