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Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"
Москва примет форум "Общественный транспорт 2021" - РИА Новости, 22.09.2021
Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"
Форум "Общественный транспорт 2021" состоится 12 октября в Москве в рамках Недель российского бизнеса. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:09
2021-09-22T13:09
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 сен - Оргкомитет Форума "Общественный транспорт 2021". Форум "Общественный транспорт 2021" состоится 12 октября в Москве в рамках Недель российского бизнеса.Организаторы – Российский союз промышленников и предпринимателей и ВЭБ.РФ.Двенадцатого октября 2021 г. в Лотте Отель Москва (Новинский бульвар, д. 8, стр. 2) в рамках Недель российского бизнеса – 2021 состоится Форум "Общественный транспорт 2021".Цель Форума – развитие инициатив по реализации комплексной модели обновления и модернизации пассажирского общественного транспорта и маршрутных сетей в субъектах Российской Федерации, а также привлечение внебюджетного финансирования в проекты городского транспорта.К участию в Форуме приглашены руководители федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, институтов развития, предприятий-производителей подвижного состава, инфраструктурных и ИТ-компаний.В ходе рабочих сессий планируется обсудить вопросы обновления подвижного состава в регионах, финансирования проектов общественного транспорта и привлечения частного капитала, цифровизации, "обеления" рынка пассажирских перевозок и многое другое. Также в рамках Форума пройдет специальная сессия по популяризации общественного транспорта в СМИ и блогосфере.По итогам Форума будут сформированы предложения в адрес Правительства Российской Федерации, призванные решить масштабную задачу модернизации пассажирского общественного транспорта в регионах за счет синергии взаимодействия государства и бизнеса.Официальный сайт Форума: http://gortransport.comПо вопросам участия в форуме: info@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30Контакты для аккредитации СМИ: pr@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
13:09 22.09.2021
 

Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"

© Фото : Оргкомитет Форума "Общественный транспорт 2021"Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"
Москва примет форум Общественный транспорт 2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Оргкомитет Форума "Общественный транспорт 2021"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - Оргкомитет Форума "Общественный транспорт 2021". Форум "Общественный транспорт 2021" состоится 12 октября в Москве в рамках Недель российского бизнеса.
Организаторы – Российский союз промышленников и предпринимателей и ВЭБ.РФ.
Двенадцатого октября 2021 г. в Лотте Отель Москва (Новинский бульвар, д. 8, стр. 2) в рамках Недель российского бизнеса – 2021 состоится Форум "Общественный транспорт 2021".
Цель Форума – развитие инициатив по реализации комплексной модели обновления и модернизации пассажирского общественного транспорта и маршрутных сетей в субъектах Российской Федерации, а также привлечение внебюджетного финансирования в проекты городского транспорта.
К участию в Форуме приглашены руководители федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, институтов развития, предприятий-производителей подвижного состава, инфраструктурных и ИТ-компаний.
В ходе рабочих сессий планируется обсудить вопросы обновления подвижного состава в регионах, финансирования проектов общественного транспорта и привлечения частного капитала, цифровизации, "обеления" рынка пассажирских перевозок и многое другое. Также в рамках Форума пройдет специальная сессия по популяризации общественного транспорта в СМИ и блогосфере.
По итогам Форума будут сформированы предложения в адрес Правительства Российской Федерации, призванные решить масштабную задачу модернизации пассажирского общественного транспорта в регионах за счет синергии взаимодействия государства и бизнеса.
Официальный сайт Форума: http://gortransport.com
По вопросам участия в форуме: info@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30
Контакты для аккредитации СМИ: pr@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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