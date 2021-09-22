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Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"

Москва примет форум "Общественный транспорт 2021" - РИА Новости, 22.09.2021

Москва примет форум "Общественный транспорт 2021"

Форум "Общественный транспорт 2021" состоится 12 октября в Москве в рамках Недель российского бизнеса. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:09

2021-09-22T13:09

2021-09-22T13:09

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МОСКВА, 22 сен - Оргкомитет Форума "Общественный транспорт 2021". Форум "Общественный транспорт 2021" состоится 12 октября в Москве в рамках Недель российского бизнеса.Организаторы – Российский союз промышленников и предпринимателей и ВЭБ.РФ.Двенадцатого октября 2021 г. в Лотте Отель Москва (Новинский бульвар, д. 8, стр. 2) в рамках Недель российского бизнеса – 2021 состоится Форум "Общественный транспорт 2021".Цель Форума – развитие инициатив по реализации комплексной модели обновления и модернизации пассажирского общественного транспорта и маршрутных сетей в субъектах Российской Федерации, а также привлечение внебюджетного финансирования в проекты городского транспорта.К участию в Форуме приглашены руководители федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, институтов развития, предприятий-производителей подвижного состава, инфраструктурных и ИТ-компаний.В ходе рабочих сессий планируется обсудить вопросы обновления подвижного состава в регионах, финансирования проектов общественного транспорта и привлечения частного капитала, цифровизации, "обеления" рынка пассажирских перевозок и многое другое. Также в рамках Форума пройдет специальная сессия по популяризации общественного транспорта в СМИ и блогосфере.По итогам Форума будут сформированы предложения в адрес Правительства Российской Федерации, призванные решить масштабную задачу модернизации пассажирского общественного транспорта в регионах за счет синергии взаимодействия государства и бизнеса.Официальный сайт Форума: http://gortransport.comПо вопросам участия в форуме: info@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30Контакты для аккредитации СМИ: pr@gortransport.com, тел. +7(495)481-39-30Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы