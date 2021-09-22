https://ria.ru/20210922/festival-1751254919.html

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино

В Санкт-Петербурге с 24 по 29 сентября и в Москве с 2 по 8 октября пройдет фестиваль "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", сообщает портал... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:00

2021-09-22T11:00

2021-09-22T11:00

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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Санкт-Петербурге с 24 по 29 сентября и в Москве с 2 по 8 октября пройдет фестиваль "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", сообщает портал culture.ru.Зрители увидят шесть картин мастеров современного китайского кино, которые покажут в России впервые. Картины программы будут посвящены разным периодам истории Китая ХХ века."Основная задача тематической кинопрограммы "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", как и ежегодного фестиваля "Новое кино Китая", - открыть российской публике феномен актуального китайского кинематографа, продемонстрировать, каким профессиональным, разным, интересным, а главное, понятным он может быть", - отметила Юлия Мыльникова, продюсер программы и директор Института Конфуция в СПбГУ.

https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750967162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай, москва, санкт-петербургский государственный университет, новости культуры, россия