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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210922/festival-1751254919.html
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино
В Санкт-Петербурге с 24 по 29 сентября и в Москве с 2 по 8 октября пройдет фестиваль "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", сообщает портал... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:00
2021-09-22T11:00
россия-китай: главное
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Санкт-Петербурге с 24 по 29 сентября и в Москве с 2 по 8 октября пройдет фестиваль "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", сообщает портал culture.ru.Зрители увидят шесть картин мастеров современного китайского кино, которые покажут в России впервые. Картины программы будут посвящены разным периодам истории Китая ХХ века."Основная задача тематической кинопрограммы "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", как и ежегодного фестиваля "Новое кино Китая", - открыть российской публике феномен актуального китайского кинематографа, продемонстрировать, каким профессиональным, разным, интересным, а главное, понятным он может быть", - отметила Юлия Мыльникова, продюсер программы и директор Института Конфуция в СПбГУ.
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общество, китай, москва, санкт-петербургский государственный университет, новости культуры, россия
11:00 22.09.2021
 
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль китайского кино

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Санкт-Петербурге с 24 по 29 сентября и в Москве с 2 по 8 октября пройдет фестиваль "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", сообщает портал culture.ru.
Зрители увидят шесть картин мастеров современного китайского кино, которые покажут в России впервые. Картины программы будут посвящены разным периодам истории Китая ХХ века.
"Основная задача тематической кинопрограммы "Китай, ХХ век. История глазами китайского кино", как и ежегодного фестиваля "Новое кино Китая", - открыть российской публике феномен актуального китайского кинематографа, продемонстрировать, каким профессиональным, разным, интересным, а главное, понятным он может быть", - отметила Юлия Мыльникова, продюсер программы и директор Института Конфуция в СПбГУ.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 13:55Россия-Китай: Главное
Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз
 
Россия-Китай: ГлавноеОбществоКитайМоскваСанкт-Петербургский государственный университетНовости культурыРоссия
 
 
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