https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму - РИА Новости, 22.09.2021
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:26
2021-09-22T18:26
2021-09-22T19:50
происшествия
терроризм
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751359844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_71a98fc4cc03727aae8c6d0e70dbd1a5.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.В ФСБ добавили, что ячейка состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.Открыты уголовные дела, всех их фигурантов задержали. Вещдоки подтверждают контакты подозреваемых с главарями террористов на Ближнем Востоке.Спецслужба также опубликовала кадры оперативной съемки спецоперации. На них показано, как нескольких молодых людей задержали в жилых помещениях, двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751359844_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7cc593437f78792180ac4da45f5b25ba.jpg
Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
2021-09-22T18:26
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
18:26 22.09.2021 (обновлено: 19:50 22.09.2021)
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму
На Урале ФСБ задержала экстремистов из Центральной Азии, склонявших мигрантов к терроризму