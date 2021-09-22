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На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму - РИА Новости, 22.09.2021
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:26
2021-09-22T19:50
происшествия
терроризм
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.В ФСБ добавили, что ячейка состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.Открыты уголовные дела, всех их фигурантов задержали. Вещдоки подтверждают контакты подозреваемых с главарями террористов на Ближнем Востоке.Спецслужба также опубликовала кадры оперативной съемки спецоперации. На них показано, как нескольких молодых людей задержали в жилых помещениях, двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
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екатеринбург
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Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
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происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
18:26 22.09.2021 (обновлено: 19:50 22.09.2021)
 
На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму

На Урале ФСБ задержала экстремистов из Центральной Азии, склонявших мигрантов к терроризму

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"Члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в России".

Здание ФСБ
Федеральная служба безопасности
В ФСБ добавили, что ячейка состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.
Открыты уголовные дела, всех их фигурантов задержали. Вещдоки подтверждают контакты подозреваемых с главарями террористов на Ближнем Востоке.
Спецслужба также опубликовала кадры оперативной съемки спецоперации. На них показано, как нескольких молодых людей задержали в жилых помещениях, двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
Задержание террористов ячейки Катиба Таухид валь-Джихад*. Кадры ФСБ
25 августа, 10:22
ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*
 
ПроисшествияТерроризмЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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