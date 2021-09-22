https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html

На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму

На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму - РИА Новости, 22.09.2021

На Урале разгромили ячейку экстремистов, склонявших мигрантов к терроризму

ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:26

2021-09-22T18:26

2021-09-22T19:50

происшествия

терроризм

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.В ФСБ добавили, что ячейка состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.Открыты уголовные дела, всех их фигурантов задержали. Вещдоки подтверждают контакты подозреваемых с главарями террористов на Ближнем Востоке.Спецслужба также опубликовала кадры оперативной съемки спецоперации. На них показано, как нескольких молодых людей задержали в жилых помещениях, двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.

https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html

екатеринбург

россия

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Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. 2021-09-22T18:26 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия